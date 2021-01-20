Türkiye'nin 2020 yılındaki otomotiv yan sanayisi ihracatı 9,4 milyar dolar oldu
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Türkiye'nin 2020 yılındaki otomotiv yan sanayisi ihracatı 9,4 milyar dolar oldu

20.01.2021 11:15 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:19
Türkiye'nin 2020 yılındaki otomotiv yan sanayisi ihracatı 9,4 milyar dolar oldu

Türkiye'den geçen yıl 199 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye otomotiv yan sanayisi ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'den geçen yıl 199 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye otomotiv yan sanayisi ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2020 yılında otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarından otomotiv yan sanayisinde dış satım 9 milyar 373 milyon 951 bin dolar oldu.

Otomotiv sektörünün geçen yılki toplam ihracatında yüzde 37 paya sahip parça satışında en fazla ürün Almanya'ya gönderildi. Bu ülkeye 2 milyar 100 milyon 942 bin dolarlık ürün satışına imza atıldı.

Almanya, sektörün parça ihracatında da yaklaşık yüzde 22 paya sahip oldu.

Otomotiv tedarik endüstrinde faaliyet gösteren firmalar, ikinci sıradaki İtalya'ya aynı süreçte 566 milyon 309 bin dolarlık satış yaptı. Üçüncü sıradaki ABD'ye dış satım ise 539 milyon 321 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektör temsilcileri, geçen yıl önemli pazarlardan Fransa'ya 529 milyon 627 bin, Birleşik Krallık'a 501 milyon 175 bin, Romanya'ya 492 milyon 569 bin, İspanya'ya 440 milyon 452 bin, Rusya'ya 389 milyon 497 bin, Polonya'ya 325 milyon 344 bin ve Belçika'ya ise 262 milyon 530 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ayrıca, Slovenya, Fas, Hollanda, Mısır, Irak, Macaristan ve Brezilya'ya yüzer milyon doların üzerinde dış satım kaydedildi.

Güney Kore ve Çin'e parça ihracatında artış

Otomotiv yan sanayisinde 1 milyon dolar ve üzeri ihracat yapılan yerler baz alındığında, 2020'de 49 ülke ve bölgeye dış satımlarda artış yaşandı.

İspanya'ya yapılan ihracatta geçen yıl, 2019'a göre yüzde 19 artış yakalayan otomotiv yan sanayicileri, Macaristan'a yüzde 6 yükselişle 128 milyon 91 bin, Brezilya'ya da yüzde 30 artışla 100 milyon 77 bin dolarlık dış satıma ulaştı.

Otomotiv sektöründe önemli bir ülke olan Güney Kore'ye yüzde 10 artışla 65 milyon 478 bin, Çin'e ise yüzde 13 yükselişle 51 milyon 970 bin dolarlık parça ihraç edildi.

Bazı ülke ve bölgelere yapılan ihracatta ise oransal bazda yüzde 100'ü aşan artışlar dikkati çekti. Geçen yıl, 2019'a göre Dubai'ye yüzde 257 yükselişle 9 milyon 769 bin, Çad'a yüzde 160 yükselişle 2 milyon 15 bin, Kamerun'a da yüzde 129 artışla 3 milyon 670 bin dolarlık otomotiv yan sanayisi ihracatı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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