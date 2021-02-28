Türkiye'nin 2020 yılı ve 4'üncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak
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Türkiye'nin 2020 yılı ve 4'üncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak

28.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 28.02.2021 12:10
Türkiye'nin 2020 yılı ve 4'üncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisinin 2020 yılı son çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak.

Türkiye ekonomisinin 2020 yılı son çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak. Böylece, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle geçen 2020'nin tamamına ilişkin büyüme rakamları da ortaya çıkacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2020 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.

Bu verilerle birlikte, Kovid-19 tedbirleriyle geçen 2020 yılının büyüme rakamları da netleşmiş olacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2020 yılının 4'üncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7 büyümesini öngörmüştü. Ankete katılan ekonomistlerin 4'üncü çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 5 ile yüzde 8,3 aralığında yer almıştı.

Böylece, ekonomistlerin 2020 yılı beklentilerinin ortalaması Kovid-19 salgınının etkilerine karşın "artı büyüme" olarak şekillenmiş ve yüzde 2,2 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye ekonomisi, 2020'nin üçüncü çeyreğinde ise yüzde 6,7 büyümüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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