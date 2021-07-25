Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
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Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan

Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda bronz madalya kazanan milli sporcu Hakan Reçber, Türkiye'ye organizasyondaki ilk derecesini getirdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda bronz madalya kazanan milli sporcu Hakan Reçber, Türkiye'ye organizasyondaki ilk derecesini getirdi.

Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hakan, son 16 turunda Brezilyalı Edival Pontes'i geçerek çeyrek finale yükseldi. 21 yaşındaki milli tekvandocu, bu aşamada ise Büyük Britanyalı Bradly Sinden'e mağlup oldu ve finale çıkma şansını yitirdi.

Sinden'in finale çıkmasıyla repesajda Yeni Zelandalı Tom Burns ile karşı karşılaşan ve rakibini eleyen Hakan, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Madalya karşılaşmasında Bosna Hersekli Nedzad Husic ile mücadele eden milli tekvandocu, müsabakaya iyi başladı. İlk raundu 14-5 önde geçen Hakan Reçber'in kontrollü bir oyun ortaya koyduğu ikinci raunt 3-3 beraberlikle bitti. Bu sonuçla Hakan, toplam skorda 17-8'lik üstünlük kurdu.

Son bölümde rakibinin baskısına rağmen hata yapmayan Hakan Reçber, 5-5 biten raundun ardından maçı 22-13 kazanarak bronz madalyaya uzandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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