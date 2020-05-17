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Türkiye'nin 2020 buğday hedefi, 20 milyon ton

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Borsalar Konseyi üyesi, Edirne Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Özay Öztürk, Türkiye genelinde geçen yıl 19,7 milyon ton üretim gerçekleşen ekmeklik buğdayda hedefin bu yıl 20,5 milyon ton olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 2020 buğday hedefi, 20 milyon ton
17.05.2020 09:58 | Son Güncelleme: 17.05.2020 09:58
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Borsalar Konseyi üyesi, Edirne Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Özay Öztürk, Türkiye genelinde geçen yıl 19,7 milyon ton üretim gerçekleşen ekmeklik buğdayda hedefin bu yıl 20,5 milyon ton olduğunu belirtti. Öztürk, "Bu sene yağışların tam zamanında gelmesi, iyi bir verim alacağımızın göstergesi. Şu anda görünen resimde bu yıl buğday üretimimiz güzel olacak" dedi.

Türkiye genelinde haziran ayının 15'inde başlayacak buğday hasadından önce ekim dönemini değerlendiren TOBB Borsalar Konseyi üyesi, ETB Başkanı Özay Öztürk, bu yıl üretimin güzel olacağını söyledi. Özellikle nisan ayında gerçekleşen yağışların ürüne çok iyi geldiğini belirten Öztürk, geçen yıl Türkiye genelinde 19,7 milyon ton gerçekleşen buğday üretiminde hedefin, bu yıl 20,5 milyon ton olmasını beklediklerini kaydetti. 

Özellikle Trakya bölgesinde buğdayların gelişimine bakıldığında durumun çok olumlu olduğunu söyleyen Özay Öztürk, "Nisan ayında geçtiğimiz yılların ortalamalarının üzerinde bir yağış aldık. Bu yağış ekili olan diğer ürünler kanola ve ayçiçeği gibi ürünlerimize de çok fayda sağladı. Şu anda buğdayla ilgili her türlü mücadele yapıldı. Süne ile ilgili tespitler yapılıyor an itibarıyla. Tarım il ve ilçe müdürlüğü yetkilileri sahadalar şu anda süne sayımları yapılıyor. Süne ile ilgili ilaçlama konusu değerlendiriliyor. Bölgelerde lokal olarak sarı cücelik hastalığı gözüküyor az miktarda. Onların da yağışların olmasıyla beraber bunun etkisinin de azaldığından bahsediliyor. Buğday üretiminde geçtiğimiz yıl Türkiye'de 19,7 milyon ton üretim vardı. Bu yıl beklenen üretim 20,5 milyon ton bir üretim bekleniyor" dedi. 'YAĞIŞLARIN ZAMANLAMASI, İYİ VERİM ALACAĞIMIZI GÖSTERİYOR' Geçen yıla göre buğday ekim alanlarında yüzde 1 oranında artış gözüktüğünü anlatan Öztürk, "Tabi burada iklim şartına bağlı olarak verimlilikler değişiyor. Trakya çiftçiliğin iyi yapıldığı bir bölge. Çiftçilerimiz buğday üretiminde zamanında gübresini tam atmaktan pas ilacı, kök ilacı gibi bütün mücadelelerini veriyorlar. Belirli bir süreçten sonra da bu iklim şartlarına göre verimlilik ciddi anlamda değişiklik gösteriyor. Bu sene yağışların tam zamanında gelmesi, iyi bir verim alacağımızın göstergesi. Ama önümüzde buğdayın biçim dönemine kadar, başaklar olgunlaşmaya başladığında o dönemde çok sıcaklık stresi gibi olayların oluşmamasını temenni ediyoruz. Şu anda görünen resimde bu yıl buğday üretimimiz güzel olacak" diye konuştu.'KORONAVİRÜS BİZE KENDİMİZE YETMEMİZ GEREKTİĞİNİ ÖĞRETTİ' 

ETB Başkanı Özrük, Türkiye'nin buğdayda kendi kendine yetebilen ülkelerden olduğunu, un ihracatında da dünyada ilk sırada olduğunu belirtti. Öztürk, "Türkiye dünyada un ihracatında birinci sırada. Genel anlamda bakıldığında buğday yeterliliğinde çok büyük problem olacağını düşünmüyorum. Bize koronavirüs şunu öğretti. Herhangi bir pandemi ya da buna benzer bir vakada tüm ülkelerin sınırlarını kapatabileceğini, ondan dolayı kendi kendimize yetebilmemiz gerektiğini çok net bize gösterdi. Ondan dolayı bizim de bundan sonraki gıda ile ilgili tarımsal, hayvansal üretimlerimizi planlayarak eksik olan kısımlarımızı tamamlamamız gerekiyor" dedi.


- Edirne

Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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