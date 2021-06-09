Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası karşılaşmaları TV+'ta

TV+, A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası macerasını futbolseverlerle buluşturuyor.

TV+, A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası macerasını futbolseverlerle buluşturuyor.

Turkcell açıklamasına göre, sporseverler, A Milli Futbol Takımı'nın mücadelelerini 4K teknolojisi ile TV+'tan takip edebilecek. Türkiye, EURO 2020 yolculuğu 11 Haziran'da oynanacak aynı zamanda da turnuvanın açılış karşılaşması olacak İtalya-Türkiye müsabakasıyla başlayacak. Ay-Yıldızlıların maçları TRT, TRT 4K ve TRT Spor üzerinden, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın diğer karşılaşmaları ise TRT ile birlikte S Sport ve S Sport2 üzerinden TV+ izleyicileri ile buluşacak.

TV+'ta ayrıca NBA, Roland Garros ve Formula 1 heyecanları da yaşanacak. NBA'de play-off çeyrek final eşleşmelerinde Doğu Grubu'nu lider tamamlayan Furkan Korkmaz'lı Philadelphia 76'ers, Atlanta Hawks karşısında mücadelesi ve Batı'da erken final olarak nitelendirilen Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks eşleşmesi de TV+'ta olacak.

Tenis takviminin 4 büyük turnuvasından biri olan Fransa Açık Tenis Turnuvası nam-ı diğer "Roland Garros"ta 12 Haziran'da tek kadınlar, 13 Haziran'da da tek erkekler finali heyecanı da TV+'tan naklen yayınlanacak.

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından biri olarak değerlendirilen Formula 1'de de 20 Haziran'daki Fransa ve 27 Haziran'daki Avusturya Grand Prix'lerinin hem sıralama turları hem de yarış coşkusu TV+'ta yaşanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık