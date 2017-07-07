Türkiye'nin 2017 FIFA U17 Dünya Kupası'ndaki Rakipleri Belli Oldu





Türkiye U17 Milli Takımı'nın da yer alacağı 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri'nin kura çekimi yapıldı.



Turnuvaya ev sahipliği yapacak olan Hindistan'ın Mumbai şehrinde düzenlenen kura çekimi sonunda Türkiye U17 Milli Takımı, B Grubu'nda Paraguay, Mali ve Yeni Zelanda ile rakip oldu. 6-28 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvanın kura çekiminde, aynı konfederasyonda yer alan ülkelere birbirleriyle eşleştirilmedi.



Kura çekimine, U17 Milli Takımı Teknik Direktörü Mehmet Hacıoğlu da katıldı.



MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU



Türkiye U17 Milli Takımı, 2017 FIFA U17 Dünya Kupası B Grubu'ndaki maçlarını Navi Mumbai şehrinde oynayacak.



U17 Milli Takımı'nın, B Grubu'ndaki maç programı şu şekilde:



6 Ekim 2017 / Navi Mumbai (Dr. DY Patil Stadyumu) / Yeni Zelanda-Türkiye



9 Ekim 2017 / Navi Mumbai (Dr. DY Patil Stadyumu) / Türkiye-Mali



12 Ekim 2017 / Navi Mumbai (Dr. DY Patil Stadyumu) / Türkiye-Paraguay



2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri'nde mücadele edecek 24 takım, kura çekiminde 4'erli olarak 6 gruba ayrıldı. Gruplarda ilk iki sırayı alacak takımlar ile en iyi 4 üçüncü, son 16 turuna yükselecek. Turnuvadaki eşleşmeler, bu turdan itibaren ise tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak.



Türkiye U17 Milli Takımı, Mayıs ayında Hırvatistan'da düzenlenen 2017 U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde yarı final oynama başarısı göstererek, 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri'ne UEFA'yı temsilen katılacak 5 ülkeden biri olmuştu.



Şampiyonada, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Asya Futbol Konfederasyonu'ndan (AFC) 5'er, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ve Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan (CAF) 4'er, Okyanusya Futbol Konfederasyonu'ndan (OFC) ise 2 ülke mücadele edecek.



2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri'nde diğer grup eşleşmeleri ise şu şekilde:



A GRUBU: Hindistan, ABD, Kolombiya, Gana



C GRUBU: İran, Gine, Almanya, Kosta Rika



D GRUBU: Kuzey Kore, Nijer, Brezilya, İspanya



E GRUBU: Honduras, Japonya, Yeni Kaledonya, Fransa



F GRUBU: Irak, Meksika, Şili, İngiltere



2017 FIFA U17 Dünya Kupası'na Hindistan'ın Yeni Delhi, Navi Mumbai, Goa, Koçi, Guwahati ve Kalküta şehirleri ev sahipliği yapacak. Final karşılaşmasına ise Kalküta ev sahipliği yapacak. - Milliler