Türkiye'nin 11 Mart Öncesinde Dönmesi Bir Yılını Alacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Türkiye'nin 11 Mart Öncesinde Dönmesi Bir Yılını Alacak - Haber
Mehmet Ceyhan, Türkiye, Ceyhan, Teknoloji

Türkiye'nin 11 Mart Öncesinde Dönmesi Bir Yılını Alacak

Türkiye'de 11 Mart tarihinde ilk defa yeni tip koronavirüs vakası görülmesinden sonra, vatanadaşların büyük bölümü evlerine kapanmışlardı.

31.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:49
Türkiye'nin 11 Mart Öncesinde Dönmesi Bir Yılını Alacak

Türkiye'de 11 Mart tarihinde ilk defa yeni tip koronavirüs vakası görülmesinden sonra, vatanadaşların büyük bölümü evlerine kapanmışlardı. Yaklaşık 3 haftadır zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak dışında evlerinden çıkmayan insanlar, hayatın normale ne zaman döneceğini sorar olmuşlardı. Konu hakkında açıklamalar yapan Prof. Ceyhan, salgının 11 Mart öncesindeki haline 1 yıldan önce dönülemeyeceğini belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak "Dünyada salgın bitmeden, biz kendimizi kontrol altına alsak bile kısıtlamalarla yaşayacağız. 11 Mart'tan önceki döneme hemen dönemeyiz. 11 Mart'tan önceki döneme bir yıldan önce dönemeyiz. Salgın dünyada sürdüğü sürece gevşemememiz gerekiyor" dedi.

Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını hakkında konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, önemli detaylara değindi.

1 yıldan önce koronavirüs salgını bitmez

Ceyhan, Fırat'ın "Şemada vaka sayısının en hızlı arttığı ülke olarak görünüyoruz. Yani diğer ülkeleri geçecek miyiz? Ne demek bu?" şeklindeki sorusuna "Şemaya göre hız açısından ilk sıradayız. İtalya, İspanya, ABD'den daha hızlı artış olduğunu gösteriyor. Olayın henüz başındayız. Ama bu, hep böyle gideceğiz demek değil. Son iki günde uygulanan tedbirlere bakıyorum, halkımız biraz daha iyi uyum sağlamaya başladı. Unutmayalım, bu uyumun etkisini kuluçka süresi nedeniyle bir hafta sonra göreceğiz. Tedbirlere aynı şekilde uyarsak artış hızında azalma görebiliriz" yanıtını verdi.

"Sokağa çıkma yasağı gerekiyor mu?" şeklindeki soru üzerine de Prof. Ceyhan, "Benim gözlemim, ille de sokağa çıkma yasağı ilan etmek gerekmiyor. Şu son iki günde polis sokak sokak dolanıyor, 'Evlerinize gidin' diyor. Etkili bir yöntem. Şehirlerarası trafik önemli. Keşke özel araçlar için de kısıtlama getirilse. Bu önemli çünkü örneğin Ankara'da durum iyi, tedbirlere uyuluyor. Ancak dışarıdan gelenler olursa gayretinizin anlamı kalmaz, işe yaramaz. Bölgesel pandemi kurulları ve bölgesel kısıtlamaları da olumlu buldum" ifadesini kullandı.

Ceyhan, salgının pik noktasıyla ilgili olarak da şunları söyledi: "Çok yolumuz var. Pik noktasını bir tek Güney Kore erken yakaladı. Ne zaman olacağı, alacağımız tedbirlere ve bunları uygulamamıza bağlı. Unutmayalım, hızlı artışta sağlık sistemimiz çöker. O yüzden önceliğimiz artış hızının yavaşlatılması olmalı. Hızı yavaşlatmak için önümüzdeki beş gün kritik. Gevşek olursak vaka sayısını kontrol edemeyiz. Önümüzde uzun bir süre var. Buna kesin bir tarih biçmek doğru değil. Ancak bu iş bir ayda, iki ayda hallolmaz. Dünyada salgın bitmeden, biz kendimizi kontrol altına alsak bile kısıtlamalarla yaşayacağız. 11 Mart'tan önceki döneme hemen dönemeyiz. 11 Mart'tan önceki döneme bir yıldan önce dönemeyiz. Salgın dünyada sürdüğü sürece gevşemememiz gerekiyor. Hayat tarzlarımızı değiştireceğiz."

Kaynak: Tamindir

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Haber
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor Haber
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haber
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti
İstanbul'da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi Haber
İstanbul'da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
Karantinadaki Songül Karlı'nın ip atladığı anlar Instagram'ı salladı Haber
Karantinadaki Songül Karlı'nın ip atladığı anlar Instagram'ı salladı
Türkiye'de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Haber
Türkiye'de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak
Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak
Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Çin'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili ilk kapsamlı araştırma yayınlandı: Orta yaş ve üzerinde risk artıyor
Çin'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili ilk kapsamlı araştırma yayınlandı: Orta yaş ve üzerinde risk artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı
İran'da koronavirüsün seyriyle ilgili 5 senaryo hazırlandı: En iyimser senaryoda 5 bin kişi daha ölecek
İran'da koronavirüsün seyriyle ilgili 5 senaryo hazırlandı: En iyimser senaryoda 5 bin kişi daha ölecek
Haluk Levent 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 30 bin lira bağışladı
Haluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 30 bin lira bağışladı
Son dakika: Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi
Son dakika: Türkiye-İran doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi
Muhabirin koronavirüs sorusu Trump'ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru
Muhabirin koronavirüs sorusu Trump'ı sinirlendirdi: Sinsi ve rahatsız edici bir soru
Türkiye, koronavirüste 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu
Türkiye, koronavirüste 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke oldu
21 yaşındaki üniversite öğrencisi kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu
21 yaşındaki üniversite öğrencisi kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli turist, panik yarattı
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli turist, panik yarattı
Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti
Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti
Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı
Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Maaş kesintisi sonrası Merih Demiral'ın maaşı 1.2 milyon, Ronaldo'nun maaşı da 21 milyon euroya indi
Maaş kesintisi sonrası Merih Demiral'ın maaşı 1.2 milyon, Ronaldo'nun maaşı da 21 milyon euroya indi
Hatay'da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı
Hatay'da PTT önündeki sırada mesafe korunmadığı için tartışma yaşandı
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Zekeriya Birkan Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Şener Prens Charles Nurgül Yeşilçay
Spor Yılmaz Vural Rüştü Reçber Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Wuhan Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Türkiye'nin 11 Mart Öncesinde Dönmesi Bir Yılını Alacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 19:00:40. #1.14#
title