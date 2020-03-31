Türkiye'nin 11 Mart Öncesinde Dönmesi Bir Yılını Alacak Türkiye'de 11 Mart tarihinde ilk defa yeni tip koronavirüs vakası görülmesinden sonra, vatanadaşların büyük bölümü evlerine kapanmışlardı.

Türkiye'de 11 Mart tarihinde ilk defa yeni tip koronavirüs vakası görülmesinden sonra, vatanadaşların büyük bölümü evlerine kapanmışlardı. Yaklaşık 3 haftadır zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak dışında evlerinden çıkmayan insanlar, hayatın normale ne zaman döneceğini sorar olmuşlardı. Konu hakkında açıklamalar yapan Prof. Ceyhan, salgının 11 Mart öncesindeki haline 1 yıldan önce dönülemeyeceğini belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak "Dünyada salgın bitmeden, biz kendimizi kontrol altına alsak bile kısıtlamalarla yaşayacağız. 11 Mart'tan önceki döneme hemen dönemeyiz. 11 Mart'tan önceki döneme bir yıldan önce dönemeyiz. Salgın dünyada sürdüğü sürece gevşemememiz gerekiyor" dedi.

Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını hakkında konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, önemli detaylara değindi.

1 yıldan önce koronavirüs salgını bitmez

Ceyhan, Fırat'ın "Şemada vaka sayısının en hızlı arttığı ülke olarak görünüyoruz. Yani diğer ülkeleri geçecek miyiz? Ne demek bu?" şeklindeki sorusuna "Şemaya göre hız açısından ilk sıradayız. İtalya, İspanya, ABD'den daha hızlı artış olduğunu gösteriyor. Olayın henüz başındayız. Ama bu, hep böyle gideceğiz demek değil. Son iki günde uygulanan tedbirlere bakıyorum, halkımız biraz daha iyi uyum sağlamaya başladı. Unutmayalım, bu uyumun etkisini kuluçka süresi nedeniyle bir hafta sonra göreceğiz. Tedbirlere aynı şekilde uyarsak artış hızında azalma görebiliriz" yanıtını verdi.

"Sokağa çıkma yasağı gerekiyor mu?" şeklindeki soru üzerine de Prof. Ceyhan, "Benim gözlemim, ille de sokağa çıkma yasağı ilan etmek gerekmiyor. Şu son iki günde polis sokak sokak dolanıyor, 'Evlerinize gidin' diyor. Etkili bir yöntem. Şehirlerarası trafik önemli. Keşke özel araçlar için de kısıtlama getirilse. Bu önemli çünkü örneğin Ankara'da durum iyi, tedbirlere uyuluyor. Ancak dışarıdan gelenler olursa gayretinizin anlamı kalmaz, işe yaramaz. Bölgesel pandemi kurulları ve bölgesel kısıtlamaları da olumlu buldum" ifadesini kullandı.

Ceyhan, salgının pik noktasıyla ilgili olarak da şunları söyledi: "Çok yolumuz var. Pik noktasını bir tek Güney Kore erken yakaladı. Ne zaman olacağı, alacağımız tedbirlere ve bunları uygulamamıza bağlı. Unutmayalım, hızlı artışta sağlık sistemimiz çöker. O yüzden önceliğimiz artış hızının yavaşlatılması olmalı. Hızı yavaşlatmak için önümüzdeki beş gün kritik. Gevşek olursak vaka sayısını kontrol edemeyiz. Önümüzde uzun bir süre var. Buna kesin bir tarih biçmek doğru değil. Ancak bu iş bir ayda, iki ayda hallolmaz. Dünyada salgın bitmeden, biz kendimizi kontrol altına alsak bile kısıtlamalarla yaşayacağız. 11 Mart'tan önceki döneme hemen dönemeyiz. 11 Mart'tan önceki döneme bir yıldan önce dönemeyiz. Salgın dünyada sürdüğü sürece gevşemememiz gerekiyor. Hayat tarzlarımızı değiştireceğiz."