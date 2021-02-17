Türkiye Nijerya'da yatılı okula düzenlenen saldırıyı kınadı
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Türkiye Nijerya'da yatılı okula düzenlenen saldırıyı kınadı

17.02.2021 22:41 | Son Güncelleme: 17.02.2021 22:44
Türkiye Nijerya'da yatılı okula düzenlenen saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da silahlı gruplarca bir yatılı okula düzenlenen ve 40'tan fazla öğretmen ile öğrencinin kaçırıldığı, bir öğrencinin de öldürüldüğü saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da silahlı gruplarca bir yatılı okula düzenlenen ve 40'tan fazla öğretmen ile öğrencinin kaçırıldığı, bir öğrencinin de öldürüldüğü saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nijerya'nın Nijer Eyaletine bağlı Kagara bölgesinde bulunan bir yatılı devlet lisesine bugün silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 40'tan fazla öğretmen ve öğrencinin kaçırıldığı, ayrıca olay sırasında bir öğrencinin hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Nijerya halkı ile hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dilekleri iletilen açıklamada, "Masum öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz. Kayıp öğrencilerin ve öğretmenlerin bir an evvel salimen ailelerine kavuşmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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