Son dakika gündem: Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı
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Son dakika gündem: Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

15.03.2021 08:25 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:11
Son dakika gündem: Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno Eyaleti'nin Gudumbali bölgesinde, bir askeri konvoya yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Borno Eyaleti'nin Gudumbali bölgesinde, bir askeri konvoya yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nijerya'nın Borno Eyaleti'nin Gudumbali bölgesinde, Boko Haram terör örgütü tarafından 12 Mart 2021 tarihinde bir askeri konvoya yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında 19 askerin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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