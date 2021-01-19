Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısını kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısını kınadı

19.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:56
Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısını kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijer'de 4 askerin öldüğü, 8 askerin de yaralandığı terör saldırısını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijer'de 4 askerin öldüğü, 8 askerin de yaralandığı terör saldırısını kınadı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijer'in Çad sınırındaki Diffa bölgesinde 18 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında 4 askerin hayatını kaybettiği ve 8 askerin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyor, dost ve kardeş Nijer halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zuhal Demirci

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