Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısını kınadı
19.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:56
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijer'de 4 askerin öldüğü, 8 askerin de yaralandığı terör saldırısını kınadı.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nijer'de 4 askerin öldüğü, 8 askerin de yaralandığı terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijer'in Çad sınırındaki Diffa bölgesinde 18 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında 4 askerin hayatını kaybettiği ve 8 askerin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyor, dost ve kardeş Nijer halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zuhal Demirci