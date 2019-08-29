Türkiye neden OECD ülkeleri arasında en yüksek faiz oranına sahip?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz oranını yüzde 24’ten yüzde 19,75'e indirmesine rağmen, Türkiye OECD ülkeleri arasında faiz oranının en yüksek olduğu ülke konumunda.
29.08.2019 09:30
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz oranını yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirmesine rağmen, Türkiye OECD ülkeleri arasında faiz oranının en yüksek olduğu ülke konumunda.
Dünya genelinde ise Türkiye, Arjantin (58%), Mozambik (20%) ile Gana'dan (20%) sonra faiz oranın en yüksek olduğu dördüncü ülke. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com