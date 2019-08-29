Türkiye neden OECD ülkeleri arasında en yüksek faiz oranına sahip?

29.08.2019 09:30

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz oranını yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirmesine rağmen, Türkiye OECD ülkeleri arasında faiz oranının en yüksek olduğu ülke konumunda.



Dünya genelinde ise Türkiye, Arjantin (58%), Mozambik (20%) ile Gana'dan (20%) sonra faiz oranın en yüksek olduğu dördüncü ülke. Euronews.com'da Görüntüle