Türkiye ne kadar doğalgaz tüketiyor?
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Türkiye ne kadar doğalgaz tüketiyor?

Türkiye Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulduğunu açıkladı.

22.08.2020 17:02 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:06

Türkiye Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulduğunu açıkladı. Bu da akıllara hangi ülkelerle ne kadar doğalgaz anlaşmalarının olduğu sorusunu getirdi. Türkiye, doğalgaz alımı konusunda Rusya, İran ve Azerbaycan ile 1990'lı yıllarda çeşitli sözleşmeler imzaladı.

Rusya ile 4 uzun vadeli sözleşme var.

ÜLKELER SÜRE BİTİŞ

RUSYA 28 2021 RUSYA 23 2021

RUSYA 23 2036

RUSYA 30 2043

CEZAYİR 27 2021

NİJERYA 22 2021

AZERBAYCAN 15 2022

İRAN 25 2026

Bunlardan ilki 28 yıllığına yapıldı ve 2025 yılında sona eriyor.

Rusya ile yapılan diğer anlaşma ise 1998 yılında 'Batı Hattı' üzerinden yıllık 4 milyar metreküp doğal gaz alımı için imzalandı. O dönemde sözleşme 23 yıllık yapıldı. Sona eriş tarihi 2021.

Rusya ile Balkan rotası üzerinden yapılan iki anlaşma daha var. Onların bitiş tarihleri 2036 ve 2043.

Rusya dışında 2021 yılında biten iki anlaşma daha var. O da Cezayir ve Nijerya ile olan...

Azerbaycanla yapılan doğalgaz anlaşması 2022'de, İran'la olan 2026'da sona eriyor.

PEKİ, ÜLKEMİZİN DOĞALGAZ TÜKETİMİ NE KADAR?

Tüketim yıllara göre değişiyor. 2019 doğal gaz tüketim miktarı 46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp iken, 2018 doğal gaz tüketim miktarı 50 milyar metreküp ve 2017 doğal gaz tüketim miktarı 53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp olarak biliniyor.

(İHA)

Türkiye ne kadar doğalgaz tüketiyor?

Kaynak: İHA

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