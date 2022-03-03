Türkiye NATO üyesi mi? NATO üyeleri: Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu?

Türkiye NATO üyesi mi, NATO'ya ne zaman üye olduk, sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. NATO siyasi ve askeri yollarla üyelerini korumayı taahhüt eder. Ayrıca, savunma reformları ve barışı koruma gibi çok geniş bir yelpaze oluşturan konularda NATO üyesi olmayan ülkelerle işbirliğini de teşvik eder. Peki, Türkiye NATO'ya üye mi? İşte, detaylar…

NATO NEDİR, NE İŞ YAPAR?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü bugün dünyadaki en önemli uluslararası kuruluşlardan biridir. Politik ve askeri bir ittifak olan bu örgüt Avrupa ve Kuzey Amerika'dan 30 ülkeyi bir araya getirir. Bu ülkeler bir araya gelerek güvenlik ve savunma konuları üzerinde danışmalarda bulunurlar ve işbirliği yaparlar. Bu bağlamda NATO siyasi konular ve güvenliğe ilişkin konularda bu iki kıta arasında eşsiz bir bağ oluşturur.

İNSANLARI KORUMAK

Çoğu kez güvenli ve ekonomik açıdan istikrarlı bir ortamda rahatça yaşamanın kıymetini bilmeyiz. Güvenlik günlük hayatın her aşamasında refahın anahtarıdır.

ORTAKLIKLARI GELİŞTİRMEK

Diyalog ve işbirliği barışçıl ilişkiler ve daha sağlam uluslararası anlayışın gelişmesi için son derece önemlidir. NATO, ortak ve üye ülkelerin güven tesis etmek için güvenlik konularında danışmalar yapmaları, ve uzun vadede, çatışmaları önlemeleri için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Pratik işbirliği ve çok taraflı girişimler vasıtasıyla ülkeler yeni güvenlik tehlikelerine beraber karşı çıkmaktadırlar.

YENİ TEHDİTLERLE SAVAŞMAK

Tehditlerin niteliği değiştikçe barışı koruma metotları da değişecektir. NATO savunma yeteneklerini bugünkü tehditler paralelinde uyarlamaktadır. Terörizm, başarısız devletler ve kitle imha silahları gibi diğer tehditlerle başa çıkmak için kuvvetlerini uyarlamakta ve çokuluslu yaklaşımlar geliştirmektedir.

BARIŞ VE İSTİKRARI SAĞLAMAK

İstikrarın yararlarından bir çok taraf aynı anda yararlanabilir. Gerginliklerin bir tehdit oluşturduğu bölgelerde istikrarın sağlanması son derece önemlidir. Bu nedenle NATO kriz yönetimi operasyonlarında diğer uluslararası örgütlerle işbirliği içinde faal bir rol üstlenmektedir.

NATO'YA NE ZAMAN ÜYE OLDUK?

NATO'ya katılım belgelerini Ankara'da dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar imzaladı. Türkiye böylece 12 kurucu üye ABD, İngiltere, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz'den sonra Yunanistan'la birlikte İttifak'ın 3. yılında NATO üyesi oldu. Buna göre Türkiye, 18 Şubat 1952 tarihinde üye olmuştur.

NATO NASIL ÇALIŞIR?

NATO'nun Brüksel'deki siyasi karargahında her üye ülkenin bir daimi delegasyonu bulunmaktadır. Bu delegasyonun başında İttifak'ın danışma ve karar süreçlerinde ülkesini temsil eden bir büyükelçi bulunur. Kuzey Atlantik Konseyi örgüt içindeki en önemli siyasi karar mekanizmasıdır. Konsey değişik düzeylerde toplanır. Üyelerin önemli konularda bir anlaşmaya varmalarına yardımcı olan NATO Genel Sekreteri Konsey'in başkanıdır. NATO komitelerinde kararlar oybirliği ile alınır. Bu nedenle bir "NATO kararı" tüm üye ülkelerin ortak iradesini yansıtır. NATO'nun kendisine ait pek az daimi kuvveti vardır. Kuzey Atlantik Konseyi bir operasyon yapılmasına karar verdiğinde üye ülkeler bu operasyona isteğe bağlı olarak katkıda bulunurlar. Bu kuvvetler operasyon tamamlandığında kendi ülkelerine dönerler. Bu operasyonları eşgüdümlemek ve yürütmek askeri komuta yapısının görevidir. Bu yapı değişik üye ülkelerdeki karargahlar ve üslerden oluşur. NATO'nun günlük faaliyetleri ortak bütçelerden finanse edilir. Üye ülkeler bu bütçelere üzerinde anlaşmaya varılmış bir masraf paylaşma formülü çerçevesinde katkıda bulunurlar.

ÜYE VE ORTAK ÜLKELER

Kuzey Atlantik Antlaşması 4 Nisan 1949 yılında imzalanmıştır

ÜYE ÜLKELER (+ KATILIM TARIHLERI)

Almanya - 1955

Amerika Birleşik Devletleri - 1949

Arnavutluk - 2009

Belçika - 1949

Birleşik Krallık - 1949

Bulgaristan - 2004

Çek Cumhuriyeti - 1999

Danimarka - 1949

Estonya - 2004

Fransa - 1949

Hırvatistan - 2009

Hollanda - 1949

İspanya - 1982

İtalya - 1949

İzlanda - 1949

Almanya - 1955

Amerika Birleşik Devletleri - 1949

Arnavutluk - 2009

Belçika - 1949

Birleşik Krallık - 1949

Bulgaristan - 2004

Çek Cumhuriyeti - 1999

Danimarka - 1949

Estonya - 2004

Fransa - 1949

Hırvatistan - 2009

Hollanda - 1949

İspanya - 1982

İtalya - 1949

İzlanda - 1949

Kanada - 1949

Karadağ - 2017

Kuzey Makedonya - 2020

Letonya - 2004

Litvanya - 2004

Lüksemburg - 1949

Macaristan - 1999

Norveç - 1949

Polonya - 1999

Portekiz - 1949

Romanya - 2004

Slovakya - 2004

Slovenya - 2004

Türkiye - 1952

Yunanistan - 1952

BARIŞ İÇİN ORTAKLIK (PFP) ÜLKELERİ

Avusturya

Azerbaycan

Belarus

Bosna Hersek

Ermenistan

Finlandiya

Gürcistan

İrlanda

İsveç

İsviçre

Kazakistan

Kırgızistan Cumhuriyeti

Malta

Moldavya

Özbekistan

Rusya

Sırbistan

Tacikistan

Türkmenistan

Ukrayna

AKDENİZ DİYALOĞU ORTAKLARI

Cezayir

Fas

İsrail

Mısır

Moritanya

Tunus

Ürdün

İSTANBUL İŞBIRLIĞI GIRIŞIMCI ÜLKELER (ICI)

Bahreyn

Birleşik Arap Emirlikleri

Katar

Kuveyt

KÜRESEL ORTAKLAR

Afganistan

Avustralya

Irak

Japonya

Kolombiya

Kore Cumhuriyeti

Moğolistan

Pakistan

Yeni Zelanda

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