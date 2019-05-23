Türkiye Nakiti Azalınca Nereden Para Bulacak? 5 Farklı Senaryoda IMF de Var

Türk lirası son iki yılda yüzde 40'tan fazla değer kaybederken Türkiye'nin döviz rezervleri de hızla eridi. Türk hükümeti giderek ağırlaşan krize çare bulmaya çalışıyor ancak yatırımcı ve analistlere göre bu hiç de kolay olmayacak. Reuters'e konuşan yabancı yatırımcılar Türkiye'nin nakitinin azalması durumunda önünde 5 farklı senaryonun olduğunu düşünüyor. Siyaseten zor bir karar olsa da Türkiye'nin önündeki önemli seçeneklerden birisi Uluslararası Para Fonu'na (IMF) başvurmak.

Merkez Bankası'nın para sıkılaştırmasına başvurması da önde gelen seçeneklerden birisi ancak bu da mevcut politika ve söylemin değişmesi demek. Diğer senaryolar ise borçlanarak zaman kazanma, dost ülkelerden yardım ve sermaye kontrolleri. Euronews.com'da Görüntüle