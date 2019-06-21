Türkiye-Nahçıvan sınırında şüpheli paket

Türkiye-Nahçıvan sınırında bulunan şüpheli paket imha edildi.

Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Türkiye-Nahçıvan sınırındaki Dilucu Sınır Kapısı'nda şüpheli bir paket bulundu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu şüpheli paket kontrollü olarak patlatıldı.

Bu sırada trafiğe kapatılan Türkiye-Nahçıvan kara yolu, paketin imhasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA