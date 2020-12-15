Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı için imzalar atıldı
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Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı için imzalar atıldı

15.12.2020 19:55 | Son Güncelleme: 15.12.2020 20:01

Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Perviz Şahbazov'un soruları cevaplaması Türkiye-Azerbaycan (Nahçıvan) Doğal Gaz Boru Hattı için imzaların atılması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı için imzalar atıldı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Perviz Şahbazov'un soruları cevaplaması

Türkiye-Azerbaycan (Nahçıvan) Doğal Gaz Boru Hattı için imzaların atılması

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı için imzalar atıldı.

Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı için imzalar atıldı
Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı için imzalar atıldı
Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı için imzalar atıldı
Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı için imzalar atıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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