Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı için imzalar atıldı
15.12.2020 19:55 | Son Güncelleme: 15.12.2020 20:01
Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Perviz Şahbazov'un soruları cevaplaması Türkiye-Azerbaycan (Nahçıvan) Doğal Gaz Boru Hattı için imzaların atılması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı için imzalar atıldı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Perviz Şahbazov'un soruları cevaplaması
Türkiye-Azerbaycan (Nahçıvan) Doğal Gaz Boru Hattı için imzaların atılması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı için imzalar atıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı