Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
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Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Genel Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlanan destekler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Genel Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlanan destekler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

MÜZSAN Genel Başkanı Ahmet Onurlu ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep'te Balıklı Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Salgın döneminde müzisyen ve sanatçı arkadaşlarıyla "müzik susmasın" sloganıyla hareket ettiklerini belirten Onurlu, şöyle konuştu:

"Salgın döneminde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen başta ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyoruz. Salgın dolayısıyla kapanma olduğunda en çok etkilenen sektör müzisyen ve sanatçı arkadaşlarımız oldu. Allah, devletimize zeval vermesin. Bu süreçte her zaman yanımızda oldu. Biz de teşekkür etmek istedik.

Gaziantep'te de başta Vali Davut Gül olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na müzisyen ve sanatçılar adına teşekkür ederim. Bizler müzisyen ve sanatçılar olmak üzere her zaman devletimizin yanındayız. 2021 yılının ilk 5 ayında 37 müzisyen ve sanatçı arkadaşımıza devletimizin kasasından 250 milyon para ödendi. Her müzisyen ve sanatçı arkadaşımıza 8 bin lira ödeme yapıldı. Gaziantep'te toplamda bin 200 kişiye ödeme yapıldı."

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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