Türkiye Muud'da en çok Buray'ı dinledi

Muud'da mart ayında yerli albümler kategorisinin zirvesinde Buray'ın "Başka Hikayeler" albümü yer alırken, yabancılar listesinin ilk sırasında Zara Larsson'un "Poster Girl" albümü yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un yenilikçi dijital müzik platformu Muud'un mart ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Kullanıcılarına zengin bir müzik arşivi ve müzik dinleme deneyimi sunan platformda, yerli albümler kategorisinin lideri, Buray'ın "Başka Hikayeler" isimli albümü oldu.

26 Şubat'ta dinleyiciyle buluşan ve "Yüreksiz Tilki" şarkısı ile çıkış yapan albümde 10 parça yer alıyor. Sanatçının dördüncü albümünün sözleri, geçmiş albümlerde olduğu gibi Gözde Ançel, besteleri ise Buray ve Gözde Ançel imzası taşıyor. Yabancı albümler kategorisinin zirvesine ise Zara Larsson'un geçen ay çıkan üçüncü stüdyo albümü 'Poster Girl' yerleşti.

Deniz, Ergen, Ceceli, Uzunlar…

Mart ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde Buray'ın "Başka Hikayeler"ini Kahraman Deniz'in "6" ve Gülben Ergen'in "Seni Kırmışlar" albümleri takip etti. En çok dinlenen single'ların ilk üç sırasında, Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar'ın "Öptüm Nefesinden", Tuğçe Kandemir ve Eypio'nun "Seni Öptüğüm Sokak" ve İkilem'in "Bir Sebebi Var" parçaları yer aldı. En çok dinlenen yerli sanatçılar ise Hadise, Zeynep Bastık ve Oğuzhan Koç oldu.

"Poster Girl" en çok dinlenen yabancı albüm oldu

Muud'un en çok dinlenen yabancı albümler kategorisinde, yetenek yarışmasıyla ünlenen İsveçli şarkıcı Zara Larsson'un "Poster Girl" albümü yer aldı. Larsson'u The Weeknd'ın 'The Highlights' ve INNA'nın 'Nirvana' albümü izledi. Yabancı single'larda ise Harry Styles 'Watermelon Sugar', Lady Gaga & Ariana Grande "Rain On Me" ve DaBaby – 'ROCKSTAR (feat. Roddy Ricch)' ilk üç sıraya yerleşti.

Açıklamaya göre, Muud'da en çok dinlenen yerli albümlerde ilk 10 sıra, Buray - Başka Hikayeler, Kahraman Deniz - 6, Gülben Ergen - Seni Kırmışlar, Gazapizm - HİZA, Sibel Can - Hayat, Cem Adrian - Solmayan Şarkılar, Teoman - Tek Başına (Live), Merve Özbey - Devran, Sancak - Gölge, Ceza - Suspus'tan oluştu.

Muud'da en çok dinlenen yerli single'larda ilk 10 ise şu isimlerden oluştu:

Mustafa Ceceli, Ekin Uzunlar - Öptüm Nefesinden, Tuğçe Kandemir, Eypio - Seni Öptüğüm Sokak, İkilem - Bir Sebebi Var, Hadise - Olsun, Cem Belevi - Leyla & Mecnun, Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor, Tuğkan - Kusura Bakma, Bilal Sonses, Yıldız Tilbe - Hasbelkader, Hadise - Küçük Bir Yol, Sakiler - Dünyadan Uzak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol