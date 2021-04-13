Türkiye Muud'da en çok Buray'ı dinledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Muud'da en çok Buray'ı dinledi

Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel
Türkiye Muud'da en çok Buray'ı dinledi

Muud'da mart ayında yerli albümler kategorisinin zirvesinde Buray'ın "Başka Hikayeler" albümü yer alırken, yabancılar listesinin ilk sırasında Zara Larsson'un "Poster Girl" albümü yer aldı.

Muud'da mart ayında yerli albümler kategorisinin zirvesinde Buray'ın "Başka Hikayeler" albümü yer alırken, yabancılar listesinin ilk sırasında Zara Larsson'un "Poster Girl" albümü yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un yenilikçi dijital müzik platformu Muud'un mart ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Kullanıcılarına zengin bir müzik arşivi ve müzik dinleme deneyimi sunan platformda, yerli albümler kategorisinin lideri, Buray'ın "Başka Hikayeler" isimli albümü oldu.

26 Şubat'ta dinleyiciyle buluşan ve "Yüreksiz Tilki" şarkısı ile çıkış yapan albümde 10 parça yer alıyor. Sanatçının dördüncü albümünün sözleri, geçmiş albümlerde olduğu gibi Gözde Ançel, besteleri ise Buray ve Gözde Ançel imzası taşıyor. Yabancı albümler kategorisinin zirvesine ise Zara Larsson'un geçen ay çıkan üçüncü stüdyo albümü 'Poster Girl' yerleşti.

Deniz, Ergen, Ceceli, Uzunlar…

Mart ayında en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde Buray'ın "Başka Hikayeler"ini Kahraman Deniz'in "6" ve Gülben Ergen'in "Seni Kırmışlar" albümleri takip etti. En çok dinlenen single'ların ilk üç sırasında, Mustafa Ceceli ve Ekin Uzunlar'ın "Öptüm Nefesinden", Tuğçe Kandemir ve Eypio'nun "Seni Öptüğüm Sokak" ve İkilem'in "Bir Sebebi Var" parçaları yer aldı. En çok dinlenen yerli sanatçılar ise Hadise, Zeynep Bastık ve Oğuzhan Koç oldu.

"Poster Girl" en çok dinlenen yabancı albüm oldu

Muud'un en çok dinlenen yabancı albümler kategorisinde, yetenek yarışmasıyla ünlenen İsveçli şarkıcı Zara Larsson'un "Poster Girl" albümü yer aldı. Larsson'u The Weeknd'ın 'The Highlights' ve INNA'nın 'Nirvana' albümü izledi. Yabancı single'larda ise Harry Styles 'Watermelon Sugar', Lady Gaga & Ariana Grande "Rain On Me" ve DaBaby – 'ROCKSTAR (feat. Roddy Ricch)' ilk üç sıraya yerleşti.

Açıklamaya göre, Muud'da en çok dinlenen yerli albümlerde ilk 10 sıra, Buray - Başka Hikayeler, Kahraman Deniz - 6, Gülben Ergen - Seni Kırmışlar, Gazapizm - HİZA, Sibel Can - Hayat, Cem Adrian - Solmayan Şarkılar, Teoman - Tek Başına (Live), Merve Özbey - Devran, Sancak - Gölge, Ceza - Suspus'tan oluştu.

Muud'da en çok dinlenen yerli single'larda ilk 10 ise şu isimlerden oluştu:

Mustafa Ceceli, Ekin Uzunlar - Öptüm Nefesinden, Tuğçe Kandemir, Eypio - Seni Öptüğüm Sokak, İkilem - Bir Sebebi Var, Hadise - Olsun, Cem Belevi - Leyla & Mecnun, Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor, Tuğkan - Kusura Bakma, Bilal Sonses, Yıldız Tilbe - Hasbelkader, Hadise - Küçük Bir Yol, Sakiler - Dünyadan Uzak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Ece Erken Cem Yılmaz Canan Ergüder
Spor Gökhan Töre Ersun Yanal Fatih Terim Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye Muud'da en çok Buray'ı dinledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 10:37:40. #1.16#
title