Türkiye Müteahhitler Birliğinden sektör değerlendirme toplantısı

07.02.2020 00:00 | Son Güncelleme: 07.02.2020 00:00

Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, Libya'da karşılaştıkları sorunlar için mesafe kaydedildiğini belirterek, "Ticaret Bakanlığımız anlaşmazlık konularında görüşlerini bildirmişlerdi. Libya tarafından da dün itibarıyla Dışişleri Bakanlığına çözüm önerileri geldi." dedi.

Yenigün, gazetecilere inşaat sektörünün 2019 yılı performansını ve gelecek dönem hedeflerini merkezlerinde düzenlediği toplantıda anlattı.

Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışına açıldıkları 1972'den 2019 yılı sonuna kadar 126 ülkede toplam 400,4 milyar dolarlık 10 bin 108 proje üstlendiği aktaran Yenigün, "Birliğe üye 120 firmamız yurtdışında yapılan taahhüt işlerinin yüzde 90'ını, yurt içinde ise yüzde 70'ini temsil ediyor. Geçen yıl yurt dışında 18 milyar dolarlık sözleşme imzaladık bu yıl için 20 milyar dolar hedefliyoruz." dedi.

Yenigün, dünya ekonomisindeki dalgalanmalar ve Türkiye'nin bölgesinde yaşanan siyasi sıkıntıların etkisiyle yaşanan kayıplar olduğunu dile getirdi.

Libya'da Türk firmaların hak ediş alacaklarının 1 milyar dolar olduğunu teminat mektupları için yılda 50 milyon dolar komisyon ödediklerini hatırlatan Yenigün sorunların çözümü için mesafe alındığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Libya Planlama Bakanı Türkiye'ye geldiğinde Ticaret Bakanımızla toplantı yapmışlardı. Ticaret Bakanlığımız anlaşmazlık konularında görüşlerini bildirmişlerdi. Libya tarafından da dün itibarıyla Dışişleri Bakanlığına çözüm önerileri geldi. Bütün ihtilafları çözmek için adım atılmasını umuyoruz. Teknik ekibi davet ederiz müzakerelerimizi yaparız. Konularının çözümü için bir noktaya gelebilirsek sonrasında iki bakan bir araya geldiğinde bir sonuca bağlanmasını bekliyoruz."

Yenigün, Afrika'da son 5 yıldır Türk firmaların tercih edildiğine de işaret ederek, "Demokratik Kongo Cumhuriyetinin Bakanı 2 ay önce geldiğinde şu ifadeleri kullandı, "Siz Çin fiyatlarıyla Avrupa standartlarında bize iş yapıyorsunuz" bu güzel bir tanımla, onlardan duymak hoşumuza gitti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA