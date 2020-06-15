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Türkiye Müteahhitler Birliğinden, Asya Kalkınma Bankası yetkilileriyle görüşmeye ilişkin açıklama...

Türkiye Müteahhitler Birliğinden (TMB), Asya Kalkınma Bankası (ADB) yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin, "Birliğimiz ile online toplantıda bir araya gelen Asya Kalkınma Bankası temsilcileri, pandeminin etkilerine karşı 1,8 milyar dolarlık kısmı özel sektöre kullandırılmak üzere, toplam...

Türkiye Müteahhitler Birliğinden, Asya Kalkınma Bankası yetkilileriyle görüşmeye ilişkin açıklama...
15.06.2020 13:35 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:35

Türkiye Müteahhitler Birliğinden (TMB), Asya Kalkınma Bankası (ADB) yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin, "Birliğimiz ile online toplantıda bir araya gelen Asya Kalkınma Bankası temsilcileri, pandeminin etkilerine karşı 1,8 milyar dolarlık kısmı özel sektöre kullandırılmak üzere, toplam 20 milyar dolar tutarında bir kaynak oluşturduklarını belirtti." ifadeleri kullanıldı.

TMB'den yapılan açıklamaya göre, Türk inşaat sektörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmak amacıyla yurt dışı pazarlardaki faaliyetlerinin geliştirilebilmesi ve yeni pazarlarda ortaya çıkacak imkanların değerlendirilebilmesi için finansman arayışını artırdı.

TMB Başkan Vekili Hüseyin Arslan'ın ev sahipliğinde 10 Haziran'da video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede, ADB yetkilileri ile müteahhitlik sektörü temsilcileri bir araya geldi. Konferansta ADB'nin Avrupa Temsilcisi Robert Schoellhammer, Temsilci Yardımcısı Samantha Hung ve Kamu-Özel İşbirliği (PPP) Uzmanı Mukta Malhotra, Kovid-19 salgınının olumsuz ekonomik etkilerinin giderilmesine yönelik bankanın yürüttüğü hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

Üyelerinin 49'u Asya-Pasifik bölgesinden, Türkiye'nin aralarında yer aldığı 19'u da bölge dışı ülkelerden oluşan ADB'nin temsilcileri, salgının etkilerine karşı 1,8 milyar dolarlık kısmı özel sektöre kullandırılmak üzere, toplam 20 milyar dolarlık bir kaynak oluşturduklarını bildirdi.

ADB Avrupa Temsilcisi Schoellhammer, Türkiye'nin üyeliğinden bugüne yaklaşık 30 yılda Türk müteahhitlik firmalarının Asya Kalkınma Bankası kredisiyle toplam 3 milyar dolarlık 600 sözleşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Türk inşaat sektörünün Orta ve Batı Asya pazarında altyapı projelerinde oldukça güçlü olduğunu bildiklerini ifade eden Schoellhammer, sektörü desteklemeyi sürdüreceklerini, bununla birlikte Türk müteahhitlerinin yeni açılımlarla Güney ve Güneydoğu Asya'daki benzer faaliyetlere de ilgi göstermesinin yararlı olabileceğini vurguladı.

Salgın sonrasına ilişkin beklentiler hakkında bilgi veren Schoellhammer, Asya-Pasifik bölgesinde altyapı ihtiyacının süreceğine, bu kapsamda da PPP projelerinin önem taşıyacağına dikkati çekti. Schoellhammer ayrıca, küresel ısınmanın tüm dünyada artan önemiyle birlikte ADB üyelerinin de inşaat faaliyetlerinde yeşil, inovatif ve teknoloji yoğun proje ihtiyacının öne çıktığını aktardı.

Avrupalı müteahhitlerle Afrika pazarı ele alındı

TMB'nin aralarında yer aldığı 15 Avrupa ülkesi müteahhitler birliğini temsil eden Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği (EIC) ile birlikte 80'in üzerinde Avrupalı uluslararası inşaat firması temsilcisinin katılımıyla düzenlenen video konferansta da özellikle Sahraaltı Afrika'nın Türk ve Avrupalı müteahhitlere sunduğu fırsatlar ele alındı.

Bölgede sürdürülecek projelerden uluslararası kuruluşlardan finansman temin edilmesi halinde önemli bir pay almanın mümkün olacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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