Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
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Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 12,5 daralan inşaat sektörünün 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 2,8 büyüdüğünü belirterek, "Çözüm bekleyen konularda atılacak adımların, sektörümüzün büyümesini daha da artıracağına olan inancımız tamdır.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 12,5 daralan inşaat sektörünün 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 2,8 büyüdüğünü belirterek, "Çözüm bekleyen konularda atılacak adımların, sektörümüzün büyümesini daha da artıracağına olan inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Eren, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan 2021 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

İnşaat sektörünün geçen yılın son çeyreğinde yüzde 12,5 daraldığını hatırlatan Eren, "Türkiye ekonomisinin beklentilerin üstüne çıkarak yüzde 7 büyümesi tüm iş dünyası için memnuniyet vericidir." görüşünü paylaştı.

Eren, inşaat sektörünün bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 2,8 büyüdüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Aşı sürecinin etkin olarak sürdürülmesiyle pandeminin etkisinin zayıflaması büyümenin de sürdürülmesini sağlayacaktır. Bu süreçte konut alanında ertelenmiş olan talep, sektörümüzü daha da canlandıracaktır. Çarkların daha hızlanması için yatırımlar artmalı, ödenekler açılmalıdır. Bunun yanında girdi maliyetlerindeki öngörülemez artışların önüne geçilmesi büyük önem arz etmektedir. Kamu projelerindeki maliyet artışlarının karşılanabilmesini teminen firmalara fiyat farkı ödemesi veya şarta bağlı olmayan fesih hakkının tanınmasını içeren bir düzenleme yapılması artık kaçınılmaz hale gelmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Haberler Ekonomi
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