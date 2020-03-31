Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva'dan "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 5 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.

Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 5 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinemizin öncülüğünde, bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başlatılan kampanyaya Hahambaşımız İsak Haleva da 5 aylık maaşlarıyla katılmışlardır." Kaynak: AA