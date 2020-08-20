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Türkiye Münazara Ligi Samsun İl Finali başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Türkiye Münazara Ligi'nde Samsun İl Finali heyecanı yaşanıyor.

Türkiye Münazara Ligi Samsun İl Finali başladı
20.08.2020 15:56 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:05

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Türkiye Münazara Ligi'nde Samsun İl Finali heyecanı yaşanıyor.

Atakum Gençlik Merkezi'nde yapılan il finallerinde 8 takım ve toplamda 16 genç yarışıyor. 4 etap halinde gerçekleştirilen yarışmada, yarışmacılara her etapta farklı bir konu veriliyor. 16 yarışmacı arasından konuyu en iyi şekilde temellendirebilen ve fikri en iyi biçimde savunabilen yarışmacı belirlenmeye çalışılıyor. Uzman hocalar yapılan münazaraları takip ederek puanlama gerçekleştiriyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Gençlik Spor Bakanlığımıza bağlı Gençlik Merkezlerimizde münazara ligi adı altında yarışma yapılıyor. Bölge yarışmaları için birinci seçilmesi gerçekleştirilecek. 81 ille eş zamanlı olarak yapılan yarışmaya 18-24 yaş aralığında ve lisans ya da önlisans mezuniyeti olan gençler katılabiliyor. Buradaki bütün hazırlıklar İl Pandemi Kurulu'nun belirlemiş olduğu ve onlarla yapılan görüşmeler neticesinde, tedbirlere hassasiyetle uyulacak şekilde yapıldı. 8 takım toplamda 16 genç yarışıyor. Münazara Ligi'nde gençlere konu veriliyor. 15 dakika gençler kendi aralarında beyin fırtınası yapıyor. Onun devamında münazaralar yapılıyor. Uzman hocaları da o bağlamda puanlama yapıyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür diyorum" dedi.

Yarışmada sabah saatlerinden itibaren 2 etap gerçekleştirildi. Diğer etapların da tamamlanması ile bir yarışmacı bölge finallerine katılarak Samsun'u temsil etme imkanına kavuşacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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