Türkiye Münazara Ligi İl Şampiyonluğu yarışmasında derece elde ettiler
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Türkiye Münazara Ligi İl Şampiyonluğu yarışmasında derece elde ettiler

17.03.2021 11:54 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:59
Türkiye Münazara Ligi İl Şampiyonluğu yarışmasında derece elde ettiler

1308 Osmaneli Belediyespor lisanslı sporcularından, aynı zamanda üniversite eğitimi alan Adil Ata Aktemur ve Samet Mazlum, Türkiye Münazara Ligi İl Şampiyonluğu yarışmasında derece elde etti.

1308 Osmaneli Belediyespor lisanslı sporcularından, aynı zamanda üniversite eğitimi alan Adil Ata Aktemur ve Samet Mazlum, Türkiye Münazara Ligi İl Şampiyonluğu yarışmasında derece elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün organize ettiği Türkiye Münazara Ligi İl Şampiyonluğu yarışmasında derece Adil Ata Aktemur ve Samet Mazlum derece elde etti. Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Spora yaptığımız yatırımların yanında, eğitime gösterdiğimiz ilgi ve verdiğimiz destek gün geçtikçe meyvelerini vermeye devam ediyor. İlçemizde en kısa sürede açılacak olan gençlik merkezimizde sanat, kültür ve spor faaliyetlerine olan ilgi ve imkan kat kat artarak çocuklarımızı, daha fazla araştıran bilime inanan, manevi değerlerine sahip çıkan, memleketine yararlı bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceğiz. Sporcularımızı, ailelerini ve değerli hocalarımızı elde ettikleri başarılarından dolayı kutluyoruz" dedi. - BİLECİK

Türkiye Münazara Ligi İl Şampiyonluğu yarışmasında derece elde ettiler
Türkiye Münazara Ligi İl Şampiyonluğu yarışmasında derece elde ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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