Türkiye Münazara Ligi Hatay İl Turnuvası'nın final etabı tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye Münazara Ligi Hatay İl Turnuvası'nın final etabı tamamlandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Güncel
Türkiye Münazara Ligi Hatay İl Turnuvası'nın final etabı tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Türkiye Münazara Ligi"nin Hatay İl Turnuvası final etabı Dörtyol ilçesinde yapıldı.

İtalya'nın eski dışişleri bakanından çarpıcı sözler: ABD, Türkiye'nin S-400 alımını kabullenecek
İtalya'nın eski dışişleri bakanından çarpıcı sözler: ABD, Türkiye'nin S-400 alımını kabullenecek
TFF: Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacak
TFF: Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Türkiye Münazara Ligi"nin Hatay İl Turnuvası final etabı Dörtyol ilçesinde yapıldı.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen finalde, 8 öğrencinin yer aldığı 4 takım kıyasıya yarıştı.

Finalde, İkra Künü ve Bumin Kaan Yaşar'ın yer aldığı portakal çiçeği takımı birinci olarak, Adana'da gerçekleşecek Akdeniz Bölge Yarışmasında Hatay'ı temsil etmeye hak kazandı.

Yarışma sonunda, il finaline katılmaya hak kazanlara başarı belgesi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Norveç Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Münazara Ligi Hatay İl Turnuvası'nın final etabı tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 19:12:15. #1.16#
title