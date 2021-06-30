Türkiye Münazara Ligi Güneydoğu Bölge Finali Adıyaman'da yapıldı
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Türkiye Münazara Ligi Güneydoğu Bölge Finali Adıyaman'da yapıldı

Türkiye Münazara Ligi Güneydoğu Bölge Finali Adıyaman'da yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Toplum

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye Münazara Ligi Güneydoğu Bölge Finali Adıyaman'da yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye Münazara Ligi Güneydoğu Bölge Finali Adıyaman'da yapıldı.

Türkiye'nin dört bir yanında özgüveni yüksek, empati kurabilen, analitik ve eleştirel düşünebilen, farklı fikirlere karşı saygılı gençler yetiştirmek için düzenlenen Türkiye Münazara Ligi Güneydoğu Bölge Finali Adıyaman'da yapıldı.

Gençlerin düşüncelerini ifade etmelerine uygun ortamlar hazırlamak, genel kültürü ve entelektüel bilgi birikimi yüksek bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen münazara liginde gençler kıyasıya yarıştı.

Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda yapılan bölge finali yarışmasına Vali Mahmut Çuhadar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Ecevit Carti, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Gençlerin duygu düşüncelerini doğru ve sistematik bir biçimde ifade etmelerine katkı sağlamak, spordan sanata, tarihten bilim-teknolojiye kadar birçok konuda bilgi birikimlerini artırmak amacıyla düzenlenen Türkiye Münazara Ligi Güneydoğu Bölge Finallerine Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şırnak, Siirt ve Şanlıurfa'dan gelen gençler katıldı.

Adıyaman'da gerçekleştirilen Türkiye Münazara Ligi Güneydoğu Bölge Finaline katılan gençleri Adıyaman'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek tebrik eden Vali Mahmut Çuhadar, "Bugünün gençleri gerçek etkileşimi geride bırakarak, büyük ölçüde ekranda zaman geçirme eğilimindeler. Bu nedenle gençlerimizi münazara gibi etkinliklere katılmaya teşvik etmemiz gerekir. Münazara rasyonel, disiplinli, duyarlı, mantıklı, kanıta dayalı bir tartışmadır aslında. Münazara ile tez ve antitez görüşlerin savunulması sayesinde araştırma, öğrenme ve eleştirel düşünme, problem çözme, hızlı karar verme, takım çalışması, kendini ifade etme, öz güven, Empati, iletişim, dinleme birçok konuda bireylerin kişisel gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu amaçla yola çıkıldığında geleceğin idarecileri olacak siz gençlerin her koşulda ve zorlukta çözüm arama yollarını geliştirmiş, kendinden emin ve özgüveni yerinde birer yönetici olacağınıza inancımız tamdır. Güçlü Türkiye'nin mihenk taşları olan siz gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Yarışmalar sonucunda, bölge birincisi Adıyaman (Sidar Yelken, Miyase Aydın ) ikincisi Kilis, Gaziantep ise üçüncü oldu.

Yarışmalar sonucunda yarışmalara plaket ve başarı belgelerini Vali Mahmut Çuhadar, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Ecevit Carti ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş verdi.

Bölge finalinde birinci olan Adıyaman takımı Ağustos 2021 tarihinde Ankara'da yapılması planlanan Türkiye Münazara Ligi Final yarışmasında Adıyaman'ı temsil edecek. - ADIYAMAN

Türkiye Münazara Ligi Güneydoğu Bölge Finali Adıyaman'da yapıldı
Türkiye Münazara Ligi Güneydoğu Bölge Finali Adıyaman'da yapıldı
Türkiye Münazara Ligi Güneydoğu Bölge Finali Adıyaman'da yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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