Türkiye Münazara Ligi Bilecik İl Finali gerçekleştirildi
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Türkiye Münazara Ligi Bilecik İl Finali gerçekleştirildi

21.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:33
Türkiye Münazara Ligi Bilecik İl Finali gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığının programı gereği her yıl düzenlenmekte olan Türkiye Münazara Ligi'nin Bilecik İl Finali gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının programı gereği her yıl düzenlenmekte olan Türkiye Münazara Ligi'nin Bilecik İl Finali gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bilecik İl Müdürlüğü tarafından bakanlık faaliyet programı gereği her yıl düzenlenmekte olan Türkiye Münazara Ligi'ne pandemiye rağmen öğrencileri tarafından yoğun ilgi gösterildi. Türkiye Münazara Ligi liderlik oyunu olarak da anılan ve dünyanın öğrenci bazında ders dışı en büyük etkinliği özelliğini taşıyan, öğrencilerin toplum hayatına hazırlanması ile birlikte kişisel gelişimine önemli katkıda bulunuyor. Yapılan il finali hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Türkiye Münazara Ligi öğrenim gören üniversite öğrencilerinin fikrini savunabilme yetisi kazanması, toplum önünde konuşabilme becerisinin artması yönünden büyük katkı sağlamaktadır. Bu amaçla pandemiye rağmen uzaktan eğitim nedeniyle riskli şartlarda memleketlerinden veya diğer ilçelerimizden gelen ilimizde üniversite öğrenimi görmekte olan 18 -24 yaş aralığındaki gençlerimizden 8 takım katılarak jüri heyetine kendilerini ispatlamak ve arkadaşlarına karşı savundukları tezlerini kabul ettirmek için yoğun çaba gösterdiler. Bilecik Gençlik Merkezi'nde sosyal mesafe kurallarına uygun biçimde gerçekleştirilen yarışmaya katılan öğrencilerden Elif Biciğan ve Ayşe Tırpancı'dan oluşan takım birinci, Nisanur Pehlivan ve Ömer Kaçır'dan oluşan takım ikinci, Abdulsamet Mazlum ve Ata Aktemur'dan oluşan takım ise üçüncü olma başarısını gösterdiler. Yarışmaya katılan tüm öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür eder, ilimizi Balıkesir'de düzenlenecek olan Marmara Bölgesi Finalinde temsil edecek olan Elif Biciğan ve Ayşe Tırpancı arkadaşlarımıza başarılar dilerim" dedi. - BİLECİK

Türkiye Münazara Ligi Bilecik İl Finali gerçekleştirildi
Türkiye Münazara Ligi Bilecik İl Finali gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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