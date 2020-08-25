"Türkiye Münazara Ligi Balıkesir İl Turnuvası"nın final etabı tamamlandı Türkiye Münazara Ligi Balıkesir İl Turnuvası'nın final bölümü sona erdi.

Türkiye Münazara Ligi Balıkesir İl Turnuvası'nın final bölümü sona erdi.

Balıkesir Gençlik Merkezlerinin online olarak gerçekleştirdiği finallerde bölge yarışmalarına gidecek şampiyonlar belirlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca gençlerin düşüncelerini ifade etmelerine uygun ortamlar hazırlamak, genel kültürü ve entelektüel bilgi birikimi yüksek bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmalara 8 Gençlik Merkezinden 8 takım ve toplam 16 genç yarıştı.

Finaller sonucu Manyas Gençlik Merkezinden Berivan Işık ve Çağla Türkeli "Yok Daha Neler" gurubuyla birinci oldu. Balıkesir Gençlik Merkezinden İbrahim Oğuz ve Hamza Bayram da "Maça 10" gurubuyla ikinciliği elde etti.

Sosyal medya kullanımının artması ve teknolojik gelişmeler nedeniyle sözün gücünün azaldığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Gençlerimiz arasında düzenlediğimiz bu münazaralarla sözün gücünün, gücün sözüne galip gelmesi için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Münazara Ligi Bölge Finalleri 26 Ekim'de Çanakkale'de, Türkiye Finalleri ise 5-6 Kasım'da Ankara'da yapılacak.

Kaynak: AA