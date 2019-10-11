"Türkiye mülteci konusunda övgüye layık iş yapıyor"

11.10.2019 11:46

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) İkinci Başkanı Mesut Kınalı, Türkiye'nin dünyada nüfus oranına göre en çok mülteciyi kabul eden ülke olduğunu belirterek, "Avrupa ülkeleri 200-300 mülteci geldiği zaman sınır kapılarını kapatıyor. Türkiye, bu konuda övgüye layık bir iş yapıyor." dedi.

Beraberindeki TİHEK heyeti ile Muğla'da çeşitli kurumlara ziyaretler gerçekleştiren Kınalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurumun 2016'da kurulduğunu, üçü Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen 11 üyeden oluştuğunu söyledi.

Bu yıl kuruma 824 başvuru yapıldığını, bunlardan 648'inin ulusal önleme mekanizması, 96'sının insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, 61'inin ayrımcılık, 19'unun ise çeşitli başvuru ve talepleri içerdiğini aktaran Kınalı, söz konusu başvuruların 659'unu esastan ve resen incelenmek üzere ilgili birimlere gönderildiğini dile getirdi.

Kınalı, 135 başvurunun ön inceleme koşullarını taşımadığı için reddedildiğini belirterek, "Kurumun üç ana görevi var. Birinci görevimiz, insan haklarını geliştirmek ve korumak, ikincisi ayrımcılıkla mücadele, yani eşitliği sağlamak. Eğer bir ihlal söz konusu olduysa para cezası kesme yetkimiz var. Üçüncü ana görevimiz de ulusal önleme mekanizması görevini yürütmek. Yani cezaevleri, karakollar, nezarethaneler, hastanelerin psikiyatri bölümleri, göçmen merkezleri, geri gönderme merkezleri hatta yaşlı ve çocuk bakımevleri, ıslah evleri gibi yerlere önleme amaçlı resen veya şikayet üzerine ziyaretler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye mülteci barındırma konusunda dünyada öncü"

Gerek mahkumların gerekse tutukluların çok sayıda isteği olduğuna değinen Kınalı, cezaevi yönetimiyle görüşerek sorunları çözdüklerini bildirdi.

Tarafsız ve bağımsız bir kurum olduklarını vurgulayan Kınalı, hiçbir yerle bağlantıları olmadığını, görevlerinin insan haklarını savunmak, geliştirmek, bu konuda insanları bilinçlendirmek olduğunu kaydetti.

Bazı ülkelerde insan haklarının yerlerde süründüğünü belirten Kınalı, şöyle konuştu:

"İleri saydığımız ülkelerde insan hakları ihlali belki daha fazla yapılıyor ama Avrupalı olduğu veya medya ellerinde bulunduğu için onların fazla gündeme geldiğini görmüyoruz. Mültecilerin bu ülkelere uğraması durumunda ne kadar işkence ve kötü muamele yapıldığını gördük. Türkiye, dünyada nüfus oranına göre en çok mülteciyi kabul eden ülke. Avrupa ülkeleri 200-300 mülteci geldiği zaman sınır kapılarını kapatıyor. Türkiye, bu konuda övgüye layık bir iş yapıyor. Devletimiz elinden gelen bütün yardımı onlara da göstermeye, çocuklarını eğitmeye çalışıyor. Türkiye mülteci barındırma konusunda tüm dünyada öncü durumda."

Kaynak: AA