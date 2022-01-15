"Türkiye Muhtarları El Ele Projesi"nin 9'uncu toplantısı Şanlıurfa'da yapıldı

ŞANLIURFA (İHA) - Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanlığı ortaklığında yürütülen "Türkiye Muhtarları El Ele" Projesi'nin 9'uncu Toplantısı Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının desteğiyle Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunca başlatılan "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi" kapsamında, doğu ve batı illerindeki muhtarlar bir araya gelerek kaynaşma imkanı buluyor. 81 il 7 bölgeden Şanlıurfa'ya gelen muhtarlar Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanlarına düzenlenen gezinin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet sosyal Tesislerinde bir araya geldi.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği toplantıya Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanı Suna Üstüner, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ile çok sayıda muhtar katılım sağladı.

Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasında bir köprü olduğunu dile getirdi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de projenin hayata geçirilmesinde büyük emekleri olan İçişleri Bakanlığına teşekkür etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise vatanına, milletine, bayrağına bağlı muhtarlarla Şanlıurfa'da bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Yapılan açıklamaların ardından, çeşitli ikramlar yenildi, Urfa Ahengi Sıra Gecesi ekibi, birbirinden güzel türkülerle katılımcılara müzik keyfi yaşattı. - ŞANLIURFA