Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk Kovid-19 aşısı yaptırdı Açıklaması

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, muhtarlardan bir an önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için aşılarını yaptırmalarını istediklerini bildirdi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, muhtarlardan bir an önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için aşılarını yaptırmalarını istediklerini bildirdi.

Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı da olan Aktürk, yaptığı yazılı açıklamada, muhtarların, Kovid-19 salgını sürecinde aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edildiğini anımsatarak bu kapsamda kendisinin de Trabzon'daki Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı yaptırdığını belirtti.

Aktürk, muhtarların aşıda öncelikli gruplar arasına dahil edilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Muhtarların da sağlık çalışanları ve filyasyon ekipleriyle birlikte salgın sürecinde kesintisiz görev aldığını vurgulayan Aktürk, "Bu bir ayrıcalık değil. Muhtar arkadaşlarımız, salgının başından beri sağlık çalışanları ile birlikte filyasyon ekipleri ve vefa gruplarında bizzat sahada çalışıyor. Burada amaç, muhtarlarımızın sağlıklı bir şekilde hizmet vermelerinin devamını sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Aktürk kimsenin aşı konusunda tereddüt etmemesi gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bütün muhtarlarımızdan bir an önce aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Şu anda muhtarlarımız randevularını alarak aşılarını yaptırabiliyorlar. Bu konuda kimsenin tereddüt etmemesi gerekir. Sürekli vatandaşlarımızla iç içeyiz. Toplum önünde olduğumuz için virüsü kapma ihtimalimiz fazla, risk altındaki gruplar arasında yer alıyoruz."

Aktürk aşı yaptıranlara maske ve mesafe kurallarını ihmal etmemeleri uyarısında da bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı