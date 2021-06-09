Türkiye Muharip Gaziler Derneğinin merhum genel başkanı Şükrü Tandoğan anısına bisiklet turu düzenlenecek

KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yıl kutlama törenleri sırasında geçirdiği kaza sonucu vefat eden eski Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi emekli Piyade Kıdemli Albay Şükrü Tandoğan'ın anısına bisiklet turu düzenlenecek.

KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yıl kutlama törenleri sırasında geçirdiği kaza sonucu vefat eden eski Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi emekli Piyade Kıdemli Albay Şükrü Tandoğan'ın anısına bisiklet turu düzenlenecek.

Dernek Genel Sekreteri Beyazıt Yumuk, yazılı açıklamasında, KKTC'nin 37'nci kuruluş yıl dönümü ile Maraş bölgesinin açılış töreni sırasında geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybeden Tandoğan'ı, silah arkadaşlarıyla sevenlerinin unutmadığını belirtti.

Tandoğan'ı ani şekilde kaybetmenin ardından, salgın koşulları sebebiyle ona yaraşır bir uğurlama gerçekleştiremediklerini ifade eden Yumuk, "Tandoğan'a vefa borcu olarak, dernek üyesi ve aynı zamanda Tandoğan'ın askeri olan 65 yaşındaki Ali Güngör, 8 kişilik ekibiyle İstanbul'dan Ordu'ya kadar pedal çevirecek." bilgisini paylaştı.

Yumuk, yarın İstanbul Pendik'ten başlayacak turun 861 kilometre süreceğini ve 16 Haziran'da Ordu'da sona ereceğini aktararak, 17 Haziran'da da Tandoğan'ın Perşembe ilçesi Çandır Köyü'ndeki kabrinde anma töreni gerçekleştirileceğini bildirdi.

Tören sırasında KKTC'den getirilen vatan toprağının Tandoğan'ın kabrine serpileceğini de belirten Yumuk, açıklamasında, "Bu 7 günlük etkinliğin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. İdealist ve kahraman kişiliğini bu vesileyle dokunduğumuz her kişiye aktarabileceğimize, merhum Tandoğan'ın yıllarca gazilerin haklarını iyileştirmeye yönelik çabalarını bu şekilde hatırlatabileceğimize inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan