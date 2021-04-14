Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi yönetimi, Vali Işık'ı ziyaret etti
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Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi yönetimi, Vali Işık'ı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi yönetimi, Vali Işık'ı ziyaret etti

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş ve Yönetim Kurulu üyeleri, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş ve Yönetim Kurulu üyeleri, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Dernek Başkanı Baş ve yönetim kurulu üyeleri Karaman Valiliği tarafından derneğe tahsis edilen Hacıcelal Mahallesi 548. Sokak üzerinde bulunan binadaki dernek yeri için, Vali Işık'a teşekkür ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali Işık ise bir süre sohbet ettiği gazilere yeni hizmet yerlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, sağlıklı ve başarılı bir hayat diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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