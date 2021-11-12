Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy Şubesi TBMM'yi ziyaret etti

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy Şubesi heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ( Tbmm ) ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy Şubesi heyeti, TBMM'yi ziyaret etti. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy Şubesine mensup gazilerden oluşan heyet, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu tarafından ağırlandı. Meclisi gezen heyet, Genel Kurul salonunu da ziyaret etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy Temsilcisi Hasan Hüseyin Yarlıgan ziyarete ilişkin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un misafiri olarak Meclis'te olduklarını belirterek, "Gazi Meclisimizde olmak bizim için büyük bir onur. Başta Sayın Meclis Başkanımıza ve bizleri ağırlayan TBMM Genel Sekreteri Sayın Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile AK Parti Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Çiğdem Koncagül'e teşekkür ediyoruz" dedi. - ANKARA

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