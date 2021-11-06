Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilciliği İYİ Partili Türkkan'ı kınadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilciliği İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilciliği İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilciliği, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

BİNGÖL (AA) - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilciliği, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

İl Temsilcisi Hasan Okyar, yazılı açıklamasında, Türkkan'ın yaptığı davranışı dernek olarak kınadıklarını belirtti.

Şehitlerin ve gazilerin bu vatanın asıl sahipleri olduğunu vurgulayan Okyar, şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimizin her döneminde bağımsızlığımız, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin beraberliği, ezanımızın susmaması için şehadet şerbetini içmiş şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Şehit ve gazi aileleri teröre destek veren milletvekili istemiyor. Küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğini gösteren Türkkan'a yüce Meclisimiz tarafından gereğinin yapılacağına inanıyoruz."

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye düşmanlarının piyonu PKK'lılara, FETÖ'cülere, diplomat görünümlü ajanlara, siyasetçi kılıklı etki elemanlarına posta...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye düşmanlarının piyonu PKK'lılara, FETÖ'cülere, diplomat görünümlü ajanlara, siyasetçi kılıklı etki elemanlarına posta...

 Uzmanları bile ürküten tehlike: Beslediğiniz kuş, bulaştıracağı hastalıkla katiliniz olabilir

Uzmanları bile ürküten tehlike: Beslediğiniz kuş, bulaştıracağı hastalıkla katiliniz olabilir

 Ettiği küfür kameralara yansıyan Türkkan, sinkaflı sözlerini inkar edip vatandaşı suçladı

Ettiği küfür kameralara yansıyan Türkkan, sinkaflı sözlerini inkar edip vatandaşı suçladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title