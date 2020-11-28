Dışişleri'nden İskeçe müftüsüne yazılan tehdit mesajına kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin ikamet ettiği apartmanın asansörüne ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin ikamet ettiği apartmanın asansörüne ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Yunanistan'da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin ikamet ettiği apartmanın asansörüne ırkçı tehdit mesajı yazılması hakkındaki soruya cevap verdi. Aksoy ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınadıklarını ifade etti. Aksoy, "Söz konusu olay Yunanistan'da ırkçı ve fanatik grupların Batı Trakya Türk azınlığının varlığına ve temsilcilerine yönelik tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yunan devletinden menfur olaya ilişkin soruşturmayı gereken ciddiyet ve hassasiyetle yürüterek olayı aydınlatmasını ve faillerinin adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz" dedi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı