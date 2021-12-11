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Türkiye Muaythai Büyükler Dünya Şampiyonasında üçüncü oldu

Türkiye Muaythai Büyükler Dünya Şampiyonasında üçüncü oldu
AA / Musa Samur - Haberler | Spor

Muaythai Büyükler ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonasında Türkiye, genel klasmanda 98 ülke arasında üçüncü oldu.

Muaythai Büyükler ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonasında Türkiye, genel klasmanda 98 ülke arasında üçüncü oldu.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki şampiyonada genel klasmanda üçüncü sırada yer alan Türkiye, Elit Clas'ta da ikinciliği elde etti.

Şampiyonada 5 altın, 7, gümüş, 9 bronz toplam 21 madalya kazanan milli sporcular, Elite Clas'ta ev sahibi Tayland'ı da geride bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Hasan Yıldız, Türkiye'nin elde ettiği başarılarla muaythai branşında gün geçtikçe ön plana çıktığını belirterek, "Hamdolsun dünyaya muaythai sporunu biz öğretmeye başladık, dünya bizleri gıpta ile izlemekte takdir ermektedir." değerlendirmesini yaptı.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri

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