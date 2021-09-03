Türkiye Muay Thai Şampiyonları'ndan Vali Mahmut Çuhadar'a Ziyaret

Türkiye Muay Thai Federasyon Başkanlığının 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve 18 - 22 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara'nın Polatlı ilçesinde Sakarya Meydan Muharebesinin 100. Yıldönümü anısına yapılan Şampiyonada Yıldız Erkekler 50 kg'da Türkiye 1.

Türkiye Muay Thai Federasyon Başkanlığının 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve 18 - 22 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara'nın Polatlı ilçesinde Sakarya Meydan Muharebesinin 100. Yıldönümü anısına yapılan Şampiyonada Yıldız Erkekler 50 kg'da Türkiye 1. 'si Umut Korkmaz, Minik Kızlar 34 kg'da Türkiye 1. 'si, Berfin Polat ve Yıldız Kızlar 38 kg'da Türkiye 2. 'si olan Mislina Akbaş ve Binkenur Aksoy Türkiye Şampiyonu olan Besnili sporcular Adıyaman'ın gururu oldu.

Müsabakalar sonucu büyük bir başarı elde ederek Adıyaman'a dönen Muay Thai Türkiye Şampiyonları Besni Do-Kan Spor Kulübü Sporcularından Umut Korkmaz, Berfin Polat, Mislina Akbaş, Binkenur Aksoy ve Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Mersin'de yapılan Türkcell Türkiye U16 Şampiyonası'na 3000 metre yürüyüş kategorisinde Türkiye 2. ciliği elde eden Besni Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Aleyna Erdem, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Antrenörleri ile birlikte Vali Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret ederek, şampiyonluk sevincini paylaştılar.

Adıyaman'ın gururu olan şampiyonların ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, " Muay Thai ve Atletizm şampiyonlarımızın başarısı ilimiz ve ülkemiz için mutluluk ve gurur vericidir. Böyle pırıl pırıl gençleri görmekten ve başarılarını duymaktan mutluluk duyuyorum. Besnili sporcularımızın bu başarısı bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Şampiyonlarımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Sporcularımızı yetiştiren antrenörlerine, kendilerini destekleyen ailelerine ve emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Adıyaman'da spor alanında her geçen gün başarılı gençlerimiz yetiştirilmektedir. Bu konuda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün bünyesinde tüm spor branşlarında devam eden faaliyetlerin sonucunu sporcularımızın başarısı ve madalyalarla görebilmek hepimizi mutlu ediyor" dedi.

Ziyaret sonunda Vali Mahmut Çuhadar, Türkiye Muay Thai Şampiyonları Umut Korkmaz, Berfin Polat, Mislina Akbaş, Binkenur Aksoy ve Atletizm Şampiyonu Aleyna Erdem'i tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Habermetre