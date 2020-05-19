Türkiye Motosiklet Federasyonundan "19 Mayıs" için özel etkinlik AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, "Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi" ile Türkiye'nin tanıtımını yapacak.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, "Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi" ile Türkiye'nin tanıtımını yapacak. Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu, İstanbul'un tarihi yerlerinden Karaköy, Sirkeci Garı, Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı, Yedikule, Topkapı ve Balat'tan geçtikten sonra Taksim Meydanı'nda bu özel tanıtım turunu sonlandıracak. Kaynak: AA