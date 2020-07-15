Türkiye Motosiklet Federasyonundan 15 Temmuz dolayısıyla anma sürüşü
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Türkiye Motosiklet Federasyonundan 15 Temmuz dolayısıyla anma sürüşü

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" İstanbul'dan başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan 15 Temmuz dolayısıyla anma sürüşü
15.07.2020 07:09 | Son Güncelleme: 15.07.2020 07:09

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" İstanbul'dan başladı.

Motosiklet tutkunları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araya gelerek buradan konvoy halinde Ankara'ya doğru hareket etti.

Saat 06.00'da başlayan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" kapsamında sürücüler, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan geçerek Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı önündeki anma törenine katılacak.

Ankara'daki törenin ardından konvoy, Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrine doğru hareket edecek.

Kaynak: AA

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