Haberler » Spor » Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan İHA'ya ödül - Spor

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan İHA'ya ödül

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği Şampiyonlar Gecesi'nde İhlas Haber Ajansı ödüle layık görüldü.

30.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:15
Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan İHA'ya ödül

Federasyonu'nun düzenlediği Şampiyonlar Gecesi'nde İhlas Ajansı ödüle layık görüldü.


Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 'Şampiyonlar Gecesi' ödül töreninde İhlas Haber Ajansı (İHA) ödül aldı. Ödülü İhlas Haber Ajansı adına Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı alırken, Çorbacı'ya ödülü Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Acar ve Ak Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler