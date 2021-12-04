Türkiye Motokros Şampiyonası sıralama turlarına yağmur engeli

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de bugün yapılması planlanan Türkiye Motokros Şampiyonası'nın sıralama turları, şiddetli yağış nedeniyle yarına ertelendi.

Kentte yer yer etkili olan sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına sığındı. Yağmur nedeniyle trafikte de aksama oldu. Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji yetkilileri, son 12 saatte zaman zaman şiddetini artıran yağmur nedeniyle metrekareye 33 kilo yağış düştüğünü belirtti.