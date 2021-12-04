Türkiye Motokros Şampiyonası sıralama turlarına yağmur engeli - Haberler
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Türkiye Motokros Şampiyonası sıralama turlarına yağmur engeli

Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

EDİRNE'de bugün yapılması planlanan Türkiye Motokros Şampiyonası'nın sıralama turları, şiddetli yağış nedeniyle yarına ertelendi.

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de bugün yapılması planlanan Türkiye Motokros Şampiyonası'nın sıralama turları, şiddetli yağış nedeniyle yarına ertelendi.

Kentte yer yer etkili olan sağanak, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına sığındı. Yağmur nedeniyle trafikte de aksama oldu. Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji yetkilileri, son 12 saatte zaman zaman şiddetini artıran yağmur nedeniyle metrekareye 33 kilo yağış düştüğünü belirtti.

Öte yandan Musabeyli Korusu'nda bugün yapılması planlanan Türkiye Lıquı Moly Motokros Şampiyonası'nın 5'inci ayak final yarışlarının sıralama turları, sağanak nedeniyle yarına ertelendi. Sahada inceleme yapan Türkiye Motosiklet Federasyonu yetkilileri, toprak pistin yağış sonrası ağırlaşması nedeniyle bugün yapılması planlanan sıralama turlarını iptal etti. Yetkililer, suyla dolu pistin bazı bölgelerinde iş makineleri ile düzenleme ve boşaltma çalışması başlattı.


Türkiye Motokros Şampiyonası sıralama turlarına yağmur engeli

Türkiye Motokros Şampiyonası sıralama turlarına yağmur engeli

Türkiye Motokros Şampiyonası sıralama turlarına yağmur engeli

Türkiye Motokros Şampiyonası sıralama turlarına yağmur engeli

Türkiye Motokros Şampiyonası sıralama turlarına yağmur engeli

Türkiye Motokros Şampiyonası sıralama turlarına yağmur engeli

Türkiye Motokros Şampiyonası sıralama turlarına yağmur engeli

Türkiye Motokros Şampiyonası sıralama turlarına yağmur engeli

Türkiye Motokros Şampiyonası sıralama turlarına yağmur engeli

Türkiye Motokros Şampiyonası sıralama turlarına yağmur engeli

Türkiye Motokros Şampiyonası sıralama turlarına yağmur engeli

Türkiye Motokros Şampiyonası sıralama turlarına yağmur engeli

Türkiye Motokros Şampiyonası sıralama turlarına yağmur engeli

Türkiye Motokros Şampiyonası sıralama turlarına yağmur engeli

Türkiye Motokros Şampiyonası sıralama turlarına yağmur engeli

Türkiye Motokros Şampiyonası sıralama turlarına yağmur engeli

Türkiye Motokros Şampiyonası sıralama turlarına yağmur engeli

Türkiye Motokros Şampiyonası sıralama turlarına yağmur engeli

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Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Son Dakika Haberleri

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