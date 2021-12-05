Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı Edirne'de başladı

EDİRNE (AA) - Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı, Edirne'de antrenman ve sıralama turlarıyla başladı.

Şampiyona programına göre dün yapılması gereken ancak Musabeyli köyündeki Edirne Doğa ve Motor Sporları Merkezi parkurunun bazı alanlarında yoğun sağanak kaynaklı su birikmeleri olması sebebiyle bugüne bırakılan sıralama ile antrenman turları, MX, Veteran, Senior sınıflarında start aldı.

MX1, MX2, MX Jr, 50cc, 65cc, 85cc kategorilerinde de antrenman ile sıralama turları sonrası yarışlara geçilecek.

Şampiyonada 1. ve 2. etap turlarında 80 sporcu mücadele edecek.

Dokuz sınıfta yılın şampiyonaları belirlenecek organizasyon, öğleden sonra yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

Türkiye Motorsporları Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezonu şampiyon tamamlayacak sporcuların Edirne'de belli olacağını söyledi.

Yabancı sporcularında yarışlara katılacağını belirten Baysan, "Zorlu bir yarış olacak. Edirne çok bekledi. Edirne'ye yakışacak bir yarış olacak." ifadelerini kullandı.

Yağlı güreşlerin merkezi olma özelliği taşıyan Edirne'nin son final yarışlarıyla motor sporlarının Kırkpınar'ına da ev sahipliği yaptığını dile getiren Baysal, "Edirne bizim için önemli bir kavşak noktası. Etrafımızdaki ülkeler bizden çok ilerideydi ancak onları yakaladık. Sınırda bir parkur olması çok önemli. Kırkpınar çok başarılı bir organizasyon, motokros da başka bir heyecan ve renk getirecek." diye konuştu.