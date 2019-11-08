Türkiye Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da yapılacak

08.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:52

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları 9-10 Kasım tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki yarışlara, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Adana, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcular katılacak.

Afyonkarahisar'daki yarışlar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Yarışı kapsamında düzenlenecek.

Türkiye Motokros Şampiyonası, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc ve Veteran sınıflarında koşulacak. Hava ve pist şartları nedeniyle 50 cc yarışları düzenlenmeyecek.

Kaynak: AA