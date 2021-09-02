Türkiye MotoFest'te etkinlikler sürüyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iki ayağının da gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest'te etkinlikler sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iki ayağının da gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest'te etkinlikler sürüyor.

Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, binlerce kişinin hem sporun tadını çıkarmak hem de şehrin tarihi yerlerini gezmek için Afyonkarahisar'da olduğunu söyledi.

Belediyenin de girişimleriyle bu yıl ilk kez Dünya Motokros Şampiyonası'nın iki ayağına Afyonkarahisar'ın ev sahipliği yapacağını aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan bu şehir, bu yükün altından fazlasıyla kalkabilmekte ve güzellikler ortaya koymakta. Sadece kendisine katma değer sağlamamakta ülkeye katma değer sağlamakta."

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de 4-5 Eylül'de Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayağının (MXGP of Turkey), 7-8 Eylül'de ise 10. ayağının (MXGP of Afyon) Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde yapılacağını hatırlattı.

Zeybek, "Buradan tüm yarışmacılara kazasız, belasız bir yarış diliyorum. Vali Gökmen Çiçek'in desteği her zaman yanımızda. AK Parti Afyonkarahisar milletvekillerinin de desteği yanımızda. Sağ olsun Afyonkarahisar güzel bir birliktelik yakaladı. Bu birliktelikle birlikte önümüzdeki günlerde farklı etkinlikleri de Afyonkarahisar'da yapmaya başlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay