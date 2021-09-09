Türkiye MotoFest etkinliğinin son gününde Ceren Gündoğdu ve Zakkum sahne aldı
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Türkiye MotoFest etkinliğinin son gününde Ceren Gündoğdu ve Zakkum sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinin son gününde Ceren Gündoğdu ve Zakkum sahne aldı
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iki ayağının gerçekleştiği Türkiye MotoFest etkinlinin son gününde Ceren Gündoğdu ve Zakkum konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iki ayağının gerçekleştiği Türkiye MotoFest etkinlinin son gününde Ceren Gündoğdu ve Zakkum konser verdi.

Gündoğdu ve Zakkum, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde sevenleriyle buluşarak şarkılarını seslendirdi.

Zakkum'un şarkılarına eşlik eden hayranları tempo tutarak hem stres attı hem de eğlendi.

Türkiye MotoFest etkinliğinin son gününde Ceren Gündoğdu ve Zakkum sahne aldı
Türkiye MotoFest etkinliğinin son gününde Ceren Gündoğdu ve Zakkum sahne aldı
Türkiye MotoFest etkinliğinin son gününde Ceren Gündoğdu ve Zakkum sahne aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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