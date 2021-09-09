Türkiye MotoFest etkinliğinin son gününde Ceren Gündoğdu ve Zakkum sahne aldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iki ayağının gerçekleştiği Türkiye MotoFest etkinlinin son gününde Ceren Gündoğdu ve Zakkum konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iki ayağının gerçekleştiği Türkiye MotoFest etkinlinin son gününde Ceren Gündoğdu ve Zakkum konser verdi.

Gündoğdu ve Zakkum, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde sevenleriyle buluşarak şarkılarını seslendirdi.

Zakkum'un şarkılarına eşlik eden hayranları tempo tutarak hem stres attı hem de eğlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay