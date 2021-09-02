Türkiye MotoFest etkinliğinin ilk gününde Mustafa Ceceli sahne aldı
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Türkiye MotoFest etkinliğinin ilk gününde Mustafa Ceceli sahne aldı

Türkiye MotoFest etkinliğinin ilk gününde Mustafa Ceceli sahne aldı
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Spor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iki ayağının gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest etkinliği kapsamında ünlü sanatçılar Necati ve Saykolar ile Mustafa Ceceli sahne aldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iki ayağının gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest etkinliği kapsamında ünlü sanatçılar Necati ve Saykolar ile Mustafa Ceceli sahne aldı.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki konserde Necati ve Saykolar ile Ceceli, sevenleriyle buluşarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Ceceli'nin şarkılarına eşlik eden seyirciler ise tempo tutarak hem stres attı hem de eğlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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