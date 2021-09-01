Türkiye MotoFest Afyon'da başladı
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Türkiye MotoFest Afyon'da başladı

Türkiye MotoFest Afyon'da başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Motokrosun formulası MXGP'nin ilk kez aynı haftada yapılacak iki etabının düzenleneceği Afyonkarahisar'da Türkiye'nin entegre gençlik ve spor festivali Türkiye MotoFest başladı.

Motokrosun formulası MXGP'nin ilk kez aynı haftada yapılacak iki etabının düzenleneceği Afyonkarahisar'da Türkiye'nin entegre gençlik ve spor festivali Türkiye MotoFest başladı. 8 gün sürecek etkinlik Türkiye ve dünyadan 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacak.

Bu akşam 20.00'de festival konser alanında müzik ve eğlenceyi bir arada sunan interaktif performans grubu Necati ve Saykolar sahne alacak. Türk müziğinin önemli isimlerinden Mustafa Ceceli ise, 22.00'den itibaren Türkiye MotoFest ziyaretçileriyle buluşacak. Binlerce seveniyle buluşacak Ceceli, gecenin ilerleyen saatlerine kadar beğenilen şarkılarını seslendirecek.

8 günde 15 konser: Yıldız Yağmuru

Gündüz 40'dan fazla spor etkinliği ve aktivitesinin yapılacağı Türkiye MotoFest'te her akşam Türkiye'nin önemli sanatçılarının yer aldığı toplam 15 konser yapılacak.

Türkiye MotoFest Konser Programı:

1 Eylül 2021 Çarşamba: Mustafa Ceceli - Necati ve Saykolar

2 Eylül 2021 Perşembe: Cem Adrian - Ufuk Beydemir

3 Eylül 2021 Cuma: Haluk Levent

4 Eylül 2021 Cumartesi: Kıraç - Merve Özbey

5 Eylül 2021 Pazar: İrem Derici - Cenk Eren

6 Eylül 2021 Pazartesi: DJ Doğukan Alsoy - Ogün Sanlısoy

7 Eylül 2021 Salı: Mithat Körler ve Orkestrası - Retrobüs

8 Eylül 2021 Çarşamba: Zakkum - Ceren Gündoğdu

Benzersiz etkinlikler Türkiye MotoFest'te

Türkiye'nin entegre gençlik ve spor festivali Türkiye MotoFest kapsamında akıl ve zeka oyunları, ayak dartı, basketbol, canlı müzik, çocuk motosiklet eğitimi, çocuk yüz boyama, palyaço, dev salıncak, e-spor oyunları, ebru çalışması, ip atlama, kaligrafi, resim, masa tenisi, matrak, mini atv, mini golf, picklerball, rodeo, simülatör oyunları, su kayağı, tırmanma duvarı, trambolin, uzay tırı, yerel el sanatları, zipline gibi çok sayıda etkinlik yapılacak.

Ayrıca, festival alanında yer alan markalar MXGP ve Formula 1 resmi oyunlarını deneyimleme ve MXGP ve F1 araçlarını keşfetme imkanları da bulunuyor.

MXGP of TURKEY ve MXGP of AFYON

Dünyanın en çok izlenen yarışlarından biri olan Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8'inci etabı MXGP of TURKEY ve 9'uncu etabı MXGP of AFYON dünyada ilk kez aynı hafta içinde yapılacak.

MXGP of TURKEY 4-5 Eylül'de ve MXGP of AFYON 7-8 Eylül'de "Dünyanın En İyi Pisti" ödüllü Afyon MotorsTporları Merkezi'nde koşulacak. Dünyanın en iyi motokrosçularının yarışacağı yarışlar 7.3 milyar kişinin yaşadığı 180 ülkede yayınlanıyor ve ölçümlenmiş 3.1 milyar izleyici tarafından izleniyor. - İSTANBUL

Türkiye MotoFest Afyon'da başladı
Türkiye MotoFest Afyon'da başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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