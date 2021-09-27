Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayağı Antalya'da yapıldı
Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayak yarışlarının sonuçları açıklandı.
Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayak yarışlarının sonuçları açıklandı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu ( Tmf ) ve Kepez Belediyesince Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde dün yapılan yarışlara Mersin, Gaziantep, Antalya, Ankara, Kayseri, Konya, Manisa, İzmir ve Aydın'dan 81 sporcu katıldı.
Yarışlarda, ikişerli olarak start alan sürücüler, en kısa sürede 400 metreyi geçmeye çalıştı.
Teknik sorunlardan dolayı bugün açıklanan sonuçlara göre kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:
Süper Street: 1.Caner Kit, 2.Kamil Kırbaş, 3. Tuncer Yeşil
Pro Street: 1. Kamil Kırbaş, 2. Oğuz Bor, 3. Caner Kit
Street 2: 1. Erdoğan Özbek, 2. Hüseyin Coşkun, 3. Salih Efe
Street 600: 1. Fatih Akın Akkuş, 2. Orhan Karabaş, 3. Okan Asar
Street 750: 1. Furkan Özdemir, 2. İbrahim Nişli, 3. Sefe Onur Abacı
Standart 1: 1. Timur İlhan, 2. Kazım Öztürk, 3. Tanıl Yüce
Standart 2: 1. Ali Doğan, 2. Metin İnce, 3. Onur Şevik
Kadınlar: 1. İrem Sahra Şengül, 2. Bahar Ateş, 3. Meray Demir