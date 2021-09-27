Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayağı Antalya'da yapıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayağı Antalya'da yapıldı

AA / Orhan Çiçek - Haberler | Spor
Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayağı Antalya'da yapıldı

Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayak yarışlarının sonuçları açıklandı.

Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayak yarışlarının sonuçları açıklandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ( Tmf ) ve Kepez Belediyesince Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde dün yapılan yarışlara Mersin, Gaziantep, Antalya, Ankara, Kayseri, Konya, Manisa, İzmir ve Aydın'dan 81 sporcu katıldı.

Yarışlarda, ikişerli olarak start alan sürücüler, en kısa sürede 400 metreyi geçmeye çalıştı.

Teknik sorunlardan dolayı bugün açıklanan sonuçlara göre kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:

Süper Street: 1.Caner Kit, 2.Kamil Kırbaş, 3. Tuncer Yeşil

Pro Street: 1. Kamil Kırbaş, 2. Oğuz Bor, 3. Caner Kit

Street 2: 1. Erdoğan Özbek, 2. Hüseyin Coşkun, 3. Salih Efe

Street 600: 1. Fatih Akın Akkuş, 2. Orhan Karabaş, 3. Okan Asar

Street 750: 1. Furkan Özdemir, 2. İbrahim Nişli, 3. Sefe Onur Abacı

Standart 1: 1. Timur İlhan, 2. Kazım Öztürk, 3. Tanıl Yüce

Standart 2: 1. Ali Doğan, 2. Metin İnce, 3. Onur Şevik

Kadınlar: 1. İrem Sahra Şengül, 2. Bahar Ateş, 3. Meray Demir

AA / Orhan Çiçek - Spor Haberleri
Norveç'te sakatlık depremi! Alexander Sörloth, Türkiye karşısında forma giyemeyecek

Norveç'te sakatlık depremi! Alexander Sörloth, Türkiye karşısında forma giyemeyecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Sezai Temelli Abdülhamit Gül Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Gülşen Seda Sayan Şafak Sezer Tanem Sivar
Spor Muslera Salih Uçan Bülent Uygun Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayağı Antalya'da yapıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 16:29:59. #1.17#