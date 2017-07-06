Türkiye Motodrag Şampiyonası'na Doğru
Kayserili motosiklet sporcuları, Konya'da düzenelenecek olan Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları öncesinde antrenman yaptı.
Kayserili motosiklet sporcuları, Konya'da düzenelenecek olan Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları öncesinde antrenman yaptı.
Kayseri Valiliği tarafından verilen izinle trafiğe kapatılan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda gerçekleşen antrenmana, şampiyonaya katılacak olan 7 sporcu katıldı.
Yaklaşık 2 saat süren ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Mustafa Özdemir kontrolünde gerçekleşen antrenmanda sporcular son taktikleri aldı.
Antrenmanı çok sayıda vatandaşta izledi.